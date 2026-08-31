Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Biz bunun minimuma indirilmesi için hem kendimiz Bakanlık olarak hem üreticiler olarak hem de bunun ihracatını yapanlar olarak birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ya da sanki zirai ilaç varmışçasına bunları kamuoyunun gündemine getirmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar. Çok önemli bir geçim kaynağı bu. Dünyada birinci olduğumuz bir üründür, kuvvetli olduğumuz bir üründür. Dolayısıyla biz sorunları yok edip bunların olmamasını sağlamaya çalışmak yerine, maalesef sanki yangına körükle gider bir anlayışla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.