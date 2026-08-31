Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; “Bakanlık olarak hem üreticiler olarak hem de bunun ihracatını yapanlar olarak birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ya da sanki zirai ilaç varmışçasına bunları kamuoyunun gündemine getirmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar. Malesef sanki yangına körükle gider bir anlayışla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.