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Ekonomi
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Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; “Bakanlık olarak hem üreticiler olarak hem de bunun ihracatını yapanlar olarak birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ya da sanki zirai ilaç varmışçasına bunları kamuoyunun gündemine getirmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar. Malesef sanki yangına körükle gider bir anlayışla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

#1
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan incirde hasat sezonu devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, incirde sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite ve verimin artırılması ile ihracatta yaşanan sorunların aşılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın'a geldi. İlk durağı İncirliova'daki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olan Bakan Yumaklı, üretim sürecini yerinde inceleyerek incir hasadına katıldı.

#2
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Protokol üyeleri ile birlikte hasattan kurutma sürecine kadar yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Yumaklı; "Ülkemiz için elbette tarımsal üretimin, gıda arzı güvenliği açısından çok önemli bir boyutu olmakla beraber, aynı zamanda ekonomik yönü kuvvetli ürünlerin de üretimi farklı illerimizde çok güçlü olduğumuz alanlarda devam ediyor. Biz Aydın'a incir hasadı için geldik. Bu yıl hamdolsun son 66 yılın en iyi yağışını aldı ülkemiz.

#3
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Rekolteler hakikaten son derece yüksek geliyor neredeyse tüm ürünlerde. Türkiye, dünya incir üretiminde yüzde 28'lik oranla 1. sırada. Tabii aynı zamanda kuru incirde de çok önemli bir ihracatçı. Bu sene için söylüyorum, 2026 rekolte tahmini yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmiş olacak. Tabii bütün, her şey bittiğinde arkadaşlarımız net rakamları kamuoyumuza açıklamış olacaklar. Dünya kuru incir talebinin de ülkemiz yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 65'i oranında bir yüzdesini karşılıyor. Bu anlamda hakikaten çok emsalsiz bir ürünün dünya birinciliği de ülkemizde. Türkiye'deki incirin de yüzde 60'ı Aydın'da üretiliyor.

#4
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Bu çok önemli. Aynı zamanda organik incir üretimi de yine Aydın'da çok önemli miktarlarda gerçekleşiyor. Türkiye'de üretilen organik incirin de yüzde 84'ü Aydın'da. İçinde bulunduğumuz İncir Araştırma Enstitüsü de başta Aydın olmak üzere Türkiye'deki bütün incir üretimine dair Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren, modeller, metodolojiler oluşturan bir birimimiz, TAGEM'e bağlı. Buranın başka bir özelliği var, önemle altını çizmek istiyorum: Yaklaşık 354 çeşit incirin de genleri yine burada gen bankasında saklanmış oluyor. Yani hem üretimi açısından hem Ar-Ge'si açısından hem de sürdürülebilirliği açısından Bakanlığımızın çok önemli bir birimi. Tabii hem yetiştiricilik ve kurutuculuk, bunların işleme teknikleri de yine buradaki Ar-Ge çalışmalarından çıkmış oluyor" dedi.

#5
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

İncir ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara da değinen Bakan Yumaklı; "İncirle alakalı maalesef zaman zaman kamuoyu gündemine gelen, bilen bilmeyen herkesin adeta bu çok avantajlı olduğumuz, dünya birincisi olduğumuz ürünü sabote edilmesine varacak kadar yorumlar yapanlar için bu konuyu burada tekrar etmek istiyorum. Ürünler bahçelerden veya bulundukları yerlerden hasat edildikten sonra ulaşmak istediği noktaya gidene kadar aflatoksin dediğimiz veya okratoksin dediğimiz, yani bildiğimiz ifadeyle küflenme meydana geliyor.

#6
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Bunun çok çeşitli sebepleri var. Yani iklim şartlarından tutun da toplama şartlarına kadar, bunları depolama, paketleme şartlarına kadar. Yani bu sürecin tamamıyla alakalı sorunlar olduğunda elbette müşteri de, yani bizim ürünlerimizi alacak olanlar da bunlarla ilgili istediği gibi bir ürün olmasını sağlamaya gayret ediyor. Ve bu ürünler bu sebeple zaman zaman belki de kontrol edebileceğiniz ya da edemeyeceğiniz yönü itibarıyla sınır kapılarından geri dönebiliyor.

#7
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Biz bunun minimuma indirilmesi için hem kendimiz Bakanlık olarak hem üreticiler olarak hem de bunun ihracatını yapanlar olarak birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ya da sanki zirai ilaç varmışçasına bunları kamuoyunun gündemine getirmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar. Çok önemli bir geçim kaynağı bu. Dünyada birinci olduğumuz bir üründür, kuvvetli olduğumuz bir üründür. Dolayısıyla biz sorunları yok edip bunların olmamasını sağlamaya çalışmak yerine, maalesef sanki yangına körükle gider bir anlayışla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Ziyaret kapsamında sektör toplantısı gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Yumaklı; "Biz bugün burada da bir toplantı yapacağız sektörle. Bunların olmaması için, minimuma indirilmesi için her şeyi yapacağız inşallah. Tabii ihracatçılarımızın, özellikle incir işleme tesislerimizin sözleşmeli üretim yapması bu anlamda sektöre disiplin getirmesi açısından son derece önemli. Yani bu konunun da altını önemle çizmek istiyorum. Farklı farklı desteklerimiz, teşviklerimiz var.

#9
Foto - Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde zehir yok Felaket tellalları ile mücadele ediyoruz

Bunların hepsini burada tekrar etmeyeceğim ama bu ürünün toplanmasından pazara sunulmasına kadar ki olan süreçlerin tamamında Bakanlığımızın çok farklı destekleri ve teşvikleri var, kırsal kalkınma yatırımları başta olmak üzere. Bunlara devam edeceğiz inşallah. Ben şimdiden bütün Türkiye'de başlayan, biten, devam eden, hasadı sona ermiş olan, artık pazara çok ciddi bir şekilde ürünün aktığı bu dönemin bütün üreticilerimiz için hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri ve ilgili kurumların temsilcileri ile birlikte basına kapalı olarak sektör toplantısı gerçekleştirdi.

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