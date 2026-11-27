'Antalya’da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın 2027 yılı bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi’ne yönelik muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi. Kurum, “Biz Antalya’da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik, çok net söylüyorum. Devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu ve milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunduk. Başta Özgür Özel olmak üzere her kim ne söylerse söylesin bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.