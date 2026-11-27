MUHALEFETE DEPREM BÖLGESİ TEPKİSİ: BİRAZ DA SAHAYA GELİN Bakan Kurum, muhalefetin sahayı görmeden, yapılanları görmeden deprem bölgesi üzerinden haksız eleştirilerde bulunduğuna dikkat çekti: Hamdolsun 2 yılda milletimizle birlikte Asrın İnşası’nı tamamladık. Türkiye ve hatta dünya şehircilik tarihine ‘Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı’ sözünü bir mühür olarak vurduk. Şimdi bu hakikate rağmen burada 11 ilimizde yapılan çalışmalarla ilgili bazı yorumları hayretle dinledim. Herhalde bölgeye hiç gitmediniz ki böyle yorumlar yapabiliyorsunuz. Size tavsiyem, bir gün Meclis'ten çıkın, sahaya gelin, birlikte gidelim. 11 ili, köylerimizi, ilçelerimizi birlikte gezelim ve lütfen 2 yılda neler yapıldığına bir bakalım. Orada nasıl bir emek var hep birlikte görelim. Tekrar ifade edeyim; 455 bin konutumuzu geçtiğimiz yıl bitirdik, vatandaşımıza söz verdiğimiz çerçevede konutlarımızı teslim ettik. 455 bin sayısı AFAD’ın belirlediği hak sahipliği doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Daha sayıyı bilmiyorsunuz. Orada kaç tane hak sahibi var, kaç tane Yerinde Dönüşüm yapılmış, kaç tane kentsel dönüşüm projesi var bundan dahi haberiniz yok. 25 yıldır eleştiriyorsunuz, 25 yıldır algı yönetiyorsunuz, hiç yorulmadınız. Biraz da sahaya gelin. Sahada neler oluyor, neler yapılıyor, orada milletin ne isteği var ne arzusu var, buna ilişkin ne yapılmış gelin birlikte gezelim. Birlikte ben sizi tüm illere götüreyim. Orada vatandaşımızı dinleyin. Ne olmuş, ne yapılmış, tarihi eserler nasıl ihya edilmiş hep birlikte bir görelim.