Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde edindiği tecrübeyi yurt dışına taşıdığını belirterek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Irak'ın Basra bölgesinde 3 sahada ortaklığı bulunduğunu, Kerkük'ün yanı sıra Azerbaycan'da petrol ve doğal gaz projelerinde yer aldığını kaydetti. Bulgaristan açıklarında yüzde 33 paya sahip oldukları sahaya da değinen Bayraktar, "Yakın zamanda sismik ve diğer çalışmaları yapacağız. Chevron ile Gine-Bissau'da iki deniz sahasında ortaklığımız oldu. Onun imzasını attık. Yeni anlaşmalar da inşallah gelecek devamında. Satın almalar, hisse almalar istiyoruz ki dışarıda daha aktif bir Türkiye Petrolleri olsun." diye konuştu.