Apar topar kapımızı çalmaya hazırlanıyorlar! Türkiye, Körfez’in petrol devinin radarında
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra'ya uzatılması teklifinin Hürmüz dışında alternatifi bulunmayan Kuveyt'in büyük ilgisini çektiğini açıkladı. Türkiye'nin kaynak çeşitlendirme stratejisi sayesinde Hürmüz'den tek bir metreküp doğal gaz almadığını ve arz güvenliğinde sorun yaşamadığını belirten Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörün yakında devreye alınacağını kaydetti. Bayraktar ayrıca Sinop ve Trakya nükleer santralleri için Rusya, Çin, Güney Kore ve Kanada ile müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek 2027 yılını nükleer enerjide karar yılı olarak işaret etti. Bayraktar, Albayrak Medya tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu.