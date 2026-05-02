'Durumları Türkiye'den farklı' demişlerdi: S-400'lerden sonra uzun menzilli füzeler geliyor

Rafale anlaşmasının iptal edilmesi durumunda, Fransız yapımı füze sistemlerinin gelecekteki tedarikinin de azalabileceği değerlendiriliyor. Hindistan hükümeti daha önce yaklaşık 25 milyar dolar değerinde geniş kapsamlı bir silah ve askeri teçhizat tedarik paketini onaylamıştı. Ülke, Pakistan ile yaşanan çatışmaların ardından ve Çin ile süregelen gerilimler çerçevesinde silahlı kuvvetlerini hızla modernize ediyor. Bu paket, kuvvetlerin tüm unsurlarını kapsıyor. Özellikle Hindistan Hava Kuvvetleri’nin ilave Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri, orta sınıf nakliye uçakları ve taarruz amaçlı insansız hava araçları tedarik etmesi bekleniyor. Paket ayrıca Su-30MKI savaş uçaklarının motorlarının bakım ve modernizasyonunu da içeriyor.