'Durumları Türkiye'den farklı' demişlerdi: S-400'lerden sonra uzun menzilli füzeler geliyor
Rusyadan S-400 hava savunma sistemi tedarik eden ancak Türkiye gibi yaptırımlara maruz kalmayan Asya ülkesi şimdi de hava füzeleri tedarik ediyor.
Rusyadan S-400 hava savunma sistemi tedarik eden ancak Türkiye gibi yaptırımlara maruz kalmayan Asya ülkesi şimdi de hava füzeleri tedarik ediyor.
South China Morning Post’un haberine göre anlaşma, yaklaşık 300 füzenin tedarikini kapsıyor ve toplam değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Teslimatların 12–18 ay içinde başlaması bekleniyor.
Söz konusu füzeler, Hindistan Hava Kuvvetleri’nin omurgasını oluşturan Fransız yapımı Rafale uçaklarıyla birlikte görev yapan Su-30MKI savaş uçaklarında kullanılacak.
Anlaşma, Hindistan’ın 114 adet Rafale savaş uçağı alımını iptal edebileceğine yönelik haberlerin gündeme geldiği bir dönemde imzalandı. İddialara göre sorun, Fransa’nın kritik elektronik sistemlere erişim sağlamayı reddetmesinden kaynaklanıyor. Hindistan ise bu sistemlere, yerli üretim Astra Mk1 füzelerini entegre edebilmek için ihtiyaç duyuyor. Astra Mk1 füzeleri hâlihazırda Su-30MKI üzerinde test edilmiş durumda.
Rafale anlaşmasının iptal edilmesi durumunda, Fransız yapımı füze sistemlerinin gelecekteki tedarikinin de azalabileceği değerlendiriliyor. Hindistan hükümeti daha önce yaklaşık 25 milyar dolar değerinde geniş kapsamlı bir silah ve askeri teçhizat tedarik paketini onaylamıştı. Ülke, Pakistan ile yaşanan çatışmaların ardından ve Çin ile süregelen gerilimler çerçevesinde silahlı kuvvetlerini hızla modernize ediyor. Bu paket, kuvvetlerin tüm unsurlarını kapsıyor. Özellikle Hindistan Hava Kuvvetleri’nin ilave Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri, orta sınıf nakliye uçakları ve taarruz amaçlı insansız hava araçları tedarik etmesi bekleniyor. Paket ayrıca Su-30MKI savaş uçaklarının motorlarının bakım ve modernizasyonunu da içeriyor.
R-37M, açık kaynak verilerine göre sınıfındaki en uzun menzilli sistemlerden biri olarak değerlendirilen bir hava-hava füzesidir. Temel özellikleri şu şekildedir:
Azami menzil: 300 km’nin üzerinde, Azami hız: Mach 6’ya kadar, Hedef azami hızı: 2.500 km/s’ye kadar, Uzunluk: 4,2 metre, Gövde çapı: 0,38 metre, Fırlatma ağırlığı: yaklaşık 600 kg, Harp başlığı ağırlığı: 60 kg
Füze, birleşik bir güdüm sistemi kullanıyor: Orta safhada radyo düzeltmeli atalet seyrüsefer, son safhada ise aktif radar arayıcı başlık ile hedefe yöneliyor.
Daha fazla bilgi için "R-77-1 ve R-37M: Rus Havacılığının 'Uzun Kolu' ve Günümüzde Doğrudan Bir Karşılığı Olmayan Sistem" başlıklı makaleye başvurulabileceği belirtiliyor.
