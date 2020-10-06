2020-10-06 13:35:18 Durum hiç iç açıcı değil! İstanbul için korkutan veriler paylaşıldı
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine düştü. İstanbul için kuraklık çanları çalarken, Bölgesi'nde Eylül ayı yağışlarında normaline göre yüzde 64 azalma görüldü. Yaz mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajların doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediği İstanbul'da kuraklık alarmı baş gösterdi.