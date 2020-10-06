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Yaşam
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Durum hiç iç açıcı değil! İstanbul için korkutan veriler paylaşıldı

2020-10-06 13:35:18
Durum hiç iç açıcı değil! İstanbul için korkutan veriler paylaşıldı

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine düştü. İstanbul için kuraklık çanları çalarken, Bölgesi'nde Eylül ayı yağışlarında normaline göre yüzde 64 azalma görüldü. Yaz mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajların doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediği İstanbul'da kuraklık alarmı baş gösterdi.

#1
Foto - İstanbul'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35 seviyesine kadar indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nde Eylül ayı yağışlarında normaline göre yüzde 64 azalma olduğu gözlendi.

İstanbul'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35 seviyesine kadar indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nde Eylül ayı yağışlarında normaline göre yüzde 64 azalma olduğu gözlendi.

#2
Foto - İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesinin ardından gerilemeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 35 seviyesine kadar indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nin Eylül ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 64 azalma tespit edildi.

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesinin ardından gerilemeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 35 seviyesine kadar indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nin Eylül ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 64 azalma tespit edildi.

#3
Foto - İstanbul’un içme suyunu sağlayan önemleri barajlarından olan Sazlıdere Barajı’nın su seviyesi yüzde 9,67 seviyesine kadar geriledi. Bu barajın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 44 seviyelerinde ölçülmüştü. Aradaki fark kuraklığın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sazlıdere Barajı’nda suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan daha önce görüntülenmişti. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görülmüştü.

İstanbul’un içme suyunu sağlayan önemleri barajlarından olan Sazlıdere Barajı’nın su seviyesi yüzde 9,67 seviyesine kadar geriledi. Bu barajın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 44 seviyelerinde ölçülmüştü. Aradaki fark kuraklığın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sazlıdere Barajı’nda suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan daha önce görüntülenmişti. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görülmüştü.

#4
Foto - Diğer barajların doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

Diğer barajların doluluk oranı ise şöyle ölçüldü: "Ömerli 52.14, Pabuçdere 8.19, Büyükçekmece 18.12, Alibey 21.28, Terkos 37.12, Kazandere 4.09, Elmalı 30.20, Darlık 66.71, Istrancalar 23.25"

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