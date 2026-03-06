  • İSTANBUL
Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran'da saldırılar sonrası binaların durumu giderek ağırlaşıyor.

1
#1
Foto - Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

#2
Foto - Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

Mehr Haber Ajansı'na göre Kolivend, konuya ilişkin bilgi verdi. İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi." dedi.

#3
Foto - Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

Saldırılarda 3 hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.

#4
Foto - Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#5
Foto - Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#6
Foto - Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

#7
Foto - Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
