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Durdurulan araçta bulundu! Görenler inanamadı

  • Polis kontrol noktasında polisten kaçan araç durduruldu. Araçtan filelere sarılmış 76 pangolin kurtarıldı.

  • Filelere sarılmış haldeydiler.

  • Hepsi canlıydı, bazıları hareket ediyordu.

  • İçlerini açtıklarında ise dehşete düştüler.

  • Görüntüler, Tayland'ın güneyindeki Prachuap Khiri Khan'dan.

  • Bir araç polis kontrol noktasından kaçmak istedi.

  • Ancak bunu başaramadı.

  • Durdurulan kamyonet tıka basa file çanta doluydu.

  • Çantalar açıldığında, şoför Sompol Mekchai'nin neden kaçmaya çalıştığı da anlaşıldı.

  • Polis ekipleri, 18 file çantanın içinde 76 pangolin buldu.

  • Bir karınca yiyen türü olan hayvanlar, limana götürülüyordu.

  • 45 yaşındaki şoför Mekchai, kargonun sahibiyle hiç tanışmadığını ve Çin'e sevkiyat emrini telefondan aldığını savundu.

  • Gözaltına alınan şoför, pangolinleri yaklaşık 320 kilometrelik yolculuğun ardından bir kargo gemisine teslim edeceğini de söyledi.

  • Şoför Mekchai'nin verdiği bilgiye göre, daha önce benzer sevkiyat üç kez yapılmış.

  • Kaç hayvanın kaçakçılar tarafından Çin'e götürüldüğü şimdilik bilinmiyor.

  • Pangolinler, dünyada kaçakçıların en çok tercih ettiği hayvanlardan biri.

  • Asya ve Afrika'da yaşayan hayvanlar, özellikle Çin alternatif tıbbında tercih ediliyor.

  • İnanışa göre, pullarla kaplı hayvanların felç, emzirme sorunu, sinir kontrolü gibi rahatsızlıklara etkileri var. Dünya üzerinde her yıl yüz binden fazla pangolin avlanıyor.

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