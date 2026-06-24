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İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler Almanya tarihinin en büyük fırkateyn projesi iptal: Milyarlarca euro çöpe gitti! Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sekizinci durağı Bursa olacak! İtalya ve İngiltere’de kırmızı alarm! Rekor sıcaklık Avrupa'yı perişan etti
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Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz

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Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ortaya attığı iddia gündem oldu.

#1
Foto - Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz

Reuters'ın geçtiği haberde, "Trump'ın ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde ABD yönetimi, Türkiye'ye jet motoru satışı yapmayı planlıyor." iddiası yer aldı.

#2
Foto - Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz

"ABD, JET MOTORU SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK" - ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki ay Ankara’da yapılacak NATO zirvesi için gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Washington’dan kritik bir hamle geldi. Reuters haber ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Türkiye’ye yüzlerce milyon dolar değerinde jet motoru satışı yapmayı planlıyor. Kongre’den gelebilecek olası itirazlara rağmen Trump yönetiminin bu satışı onaylamaya hazırlandığı belirtiliyor.

#3
Foto - Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz

KAAN'DA KULLANILACAK - Konuya yakın dört kaynağa göre satış paketi, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsıyor. Kaynaklardan biri, paketin değerinin 700 milyon doları aşabileceğini söyledi.

#4
Foto - Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz

BD-TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER - Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki jet motoru tedarik görüşmeleri, geçmişteki S-400 ve F-35 krizlerinin ardından son dönemde Trump yönetiminin hamleleriyle yeni ve hareketli bir faza girdi. Türkiye’nin yerli muharip uçağı KAAN gibi projelerle havacılık alanında attığı adımlar ve iki lider arasındaki doğrudan temaslar, ABD’nin Türkiye ile savunma ortaklığını yeniden canlandırma motivasyonunu artırıyor. Özetle, Washington yönetimi jet motoru satışı konusunda kararlı adımlar atsa da sürecin resmiyet kazanması için Kongre içerisindeki siyasi ve bürokratik engellerin tamamen aşılması gerekiyor.

#5
Foto - Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz

NATO ZİRVESİ'NDE TRUMP İLE KRİTİK TEMAS - Öte yandan Türkiye'nin dış politika ajandasındaki en sıcak başlıklardan biri olan yaklaşan NATO Zirvesi'ne dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile beklenen görüşmeye dair sinyali verdi. Zirve marjında müttefik liderler arası diplomasinin yoğun geçmesi beklenirken, Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine, "Trump ile NATO Zirvesi'nde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur" dedi.Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

#6
Foto - Reuters'ın iddiası gündem oldu! Trump, Ankara'ya eli dolu geliyor... Türkiye'ye büyük sürpriz

TRUMP'IN İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İLK TÜRKİYE ZİYARETİ - Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye katılacağını burada doğrulayarak, "Yakında Türkiye'ye gideceğim." demişti. Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

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