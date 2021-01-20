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Dünyayı uyutan Türk! 130 ülke peşine düştü

2021-01-20 14:54:17
Dünyayı uyutan Türk! 130 ülke peşine düştü

Yıllar önce Bulgaristan'dan Bursa'ya göç eden mühendis Osman Güler, açtığı üretim tesisiyle paraya para demiyor.

#1
Foto - Bulgaristan'dan 1989 yılında Bursa'ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler, tekstil fabrikalarına elektrik ve elektronik servis hizmeti vermek amacıyla 1990'da açtığı firmayla makine üreticilerine yazılım ve otomasyon hizmeti vermeye başladı.

Bulgaristan'dan 1989 yılında Bursa'ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler, tekstil fabrikalarına elektrik ve elektronik servis hizmeti vermek amacıyla 1990'da açtığı firmayla makine üreticilerine yazılım ve otomasyon hizmeti vermeye başladı.

#2
Foto - Güler, yaklaşık 15 yıl önce yatak üretim makinesi sektöründe boşluk olduğunu fark ederek diğer işleri zamanla bırakıp bu sektöre yöneldi.

Güler, yaklaşık 15 yıl önce yatak üretim makinesi sektöründe boşluk olduğunu fark ederek diğer işleri zamanla bırakıp bu sektöre yöneldi.

#3
Foto - Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde yatak üretim makinesi imal eden Güler, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen yatak üreticilerine entegre tesis de kuruyor.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde yatak üretim makinesi imal eden Güler, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen yatak üreticilerine entegre tesis de kuruyor.

#4
Foto - Elektroteks firmasının sahibi Osman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatak üretim fabrikaları için A'dan Z'ye tesis kurduklarını söyledi.

Elektroteks firmasının sahibi Osman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatak üretim fabrikaları için A'dan Z'ye tesis kurduklarını söyledi.

#5
Foto - Makineleri 130 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Güler,

Makineleri 130 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Güler, "Aylık 2 milyon dolar civarında ihracat yapıyoruz. Sektörü yönlendiren firmayız." dedi.

#6
Foto - Dünyada geniş bir pazara hakim olduğunu belirten Güler

Dünyada geniş bir pazara hakim olduğunu belirten Güler "Entegre tesis açısından baktığımızda şu anda dünyadaki tesislerin yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Şu anda dünyada hangi yatak üreticisi olursa olsun bize tereddütsüz güveniyor. Bu konuda çok iyi olduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Güler, çoğunlukla ABD'li firmalarla çalıştıklarını anlattı. İhracatın 3'te birini bu ülkeye yaptıklarını bildiren Güler,

Güler, çoğunlukla ABD'li firmalarla çalıştıklarını anlattı. İhracatın 3'te birini bu ülkeye yaptıklarını bildiren Güler, "Dünyanın en büyük yatak üretici firmasına 7'nci fabrikayı kuruyoruz. Ayrıca siparişini aldığımız 13 tesis var. Yani şu anda bu firmaya A'dan Z'ye 20 üretim hattı kurmuş olacağız." bilgisini paylaştı.

#8
Foto - Güler, dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden olan ve 3 yıldır yatak üreten başka bir firma için 5'inci tesisi kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Güler, dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden olan ve 3 yıldır yatak üreten başka bir firma için 5'inci tesisi kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

#9
Foto - Türkiye'deki büyük yatak üreticilerinin tamamına yakınının tesisinin kendileri tarafından hazırlandığını vurgulayan Güler

Türkiye'deki büyük yatak üreticilerinin tamamına yakınının tesisinin kendileri tarafından hazırlandığını vurgulayan Güler "15 yaşımdayken Bulgaristan'da bir sıkıntı yaşadım. Ben o gün, Türkiye için çalışacağıma, Türkiye'yi en yüksek noktaya taşımaya karar verdim. Bu konuda da başarılı oldum diyebilirim ama yapacak çok daha işimiz var." dedi.

#10
Foto - Konuşmasının devamında Güler

Konuşmasının devamında Güler "Ülkemizi sevmemiz ve güvenmemiz gerekiyor. Bu ülkeden bir şey beklemek yerine, ülkemize neler verebileceğimiz konusunda çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

#11
Foto - Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirten Güler

Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirten Güler "Dünyada yatak sektöründe, yatağın ve ürünlerin taşınması zor olduğu için robotlar pek kullanılmıyor.

#12
Foto - Biz iki yıldır Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Amacımız tamamen robotların çalıştığı karanlık yatak üretim tesisleri kurmak.

Biz iki yıldır Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Amacımız tamamen robotların çalıştığı karanlık yatak üretim tesisleri kurmak." ifadelerini kullandı.

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