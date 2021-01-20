Dünyayı uyutan Türk! 130 ülke peşine düştü

Türkiye'deki büyük yatak üreticilerinin tamamına yakınının tesisinin kendileri tarafından hazırlandığını vurgulayan Güler "15 yaşımdayken Bulgaristan'da bir sıkıntı yaşadım. Ben o gün, Türkiye için çalışacağıma, Türkiye'yi en yüksek noktaya taşımaya karar verdim. Bu konuda da başarılı oldum diyebilirim ama yapacak çok daha işimiz var." dedi.