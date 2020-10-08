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Dünya
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Dünyayı sarsan görüntüler! Yolunu kaybetti, duyanlar koştu

2020-10-08 14:48:06
Dünyayı sarsan görüntüler! Yolunu kaybetti, duyanlar koştu

Şili'nin Patagonya bölgesinde ortaya çıkan görüntüler gündemi altüst etti.

#1
Foto - Milliyet’te yer alan habere göre, dünyayı sarsan görüntüler, Güney Amerika'nın ucunda yer alan Şili'nin Patagonya bölgesindeki Puerto Cisnes kasabasında kaydedildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, dünyayı sarsan görüntüler, Güney Amerika'nın ucunda yer alan Şili'nin Patagonya bölgesindeki Puerto Cisnes kasabasında kaydedildi.

#2
Foto - Haberi alan herkes evinden sokağa fırladı, bazıları yaşananları cep telefonlarıyla kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberi alan herkes evinden sokağa fırladı, bazıları yaşananları cep telefonlarıyla kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

#3
Foto - Puerto Cisnes sokaklarında yolunu kaybedip karaya çıkan bir deniz filinin görülmesiyle yer yerinden oynadı.

Puerto Cisnes sokaklarında yolunu kaybedip karaya çıkan bir deniz filinin görülmesiyle yer yerinden oynadı.

#4
Foto - Polis ve donanma kuvvetlerine haber verildi, kasaba sakinleri neredeyse bir araba kadar olan dev hayvanın okyanusa dönmesi için seferber oldu.

Polis ve donanma kuvvetlerine haber verildi, kasaba sakinleri neredeyse bir araba kadar olan dev hayvanın okyanusa dönmesi için seferber oldu.

#5
Foto - Paniğe kapılan hayvan akşam saatlerinde sokak sokak dolaşırken, bir süre sonra siyah brandayla etrafı çevrildi. Yaşam alanına dönmek için yerel halktan yardım alan dev hayvan, suya dönmeden önce Puerto Cisnes'te 10 blok boyunca yavaş yavaş ilerledi.

Paniğe kapılan hayvan akşam saatlerinde sokak sokak dolaşırken, bir süre sonra siyah brandayla etrafı çevrildi. Yaşam alanına dönmek için yerel halktan yardım alan dev hayvan, suya dönmeden önce Puerto Cisnes'te 10 blok boyunca yavaş yavaş ilerledi.

#6
Foto - Bir grup insan da kafası karışmış deniz filinin nefessiz kalmaması için üstüne kovalarla su boşalttı. Yardım edenlere bir köpek de katıldı. Kuyruğunu sallayarak kadraja giren köpek deniz filinin önünden koştu. Denizfili, 2 bin 500 insanın yaşadığı kasabada koronavirüs karantinası uygulanmaya başlanmadan kısa süre önce okyanusa varmayı başardı.

Bir grup insan da kafası karışmış deniz filinin nefessiz kalmaması için üstüne kovalarla su boşalttı. Yardım edenlere bir köpek de katıldı. Kuyruğunu sallayarak kadraja giren köpek deniz filinin önünden koştu. Denizfili, 2 bin 500 insanın yaşadığı kasabada koronavirüs karantinası uygulanmaya başlanmadan kısa süre önce okyanusa varmayı başardı.

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