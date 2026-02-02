Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız
Dünya genelimndeki gerilim ve çatışma ortamı artarak devam ederken şok eden bir açıklama geldi. 'Nükleer silah kullanırız' çıkışı herkesi tedirgin etti.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Orta Doğu'da İran merkezli gerilimler dünya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Ukrayna cephesinde Rus güçleri ilerleyişini sürdürürken, Batı ülkelerinin silah yardımları ve İran'la ilgili olası çatışma senaryoları, küresel kaygıların artmasına yol açıyor.
Sosyal medyada ve uluslararası medyada "üçüncü dünya savaşı" söylemleri sıkça dile getirilirken, bu tartışmalara Rusya'dan da çarpıcı bir yorum geldi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaptığı son açıklamada nükleer silah kullanımına ilişkin net bir mesaj verdi: “Rusya’nın kaderi tehlikeye girerse, nükleer silahlarımızı kullanmaktan çekinmeyiz; kimsenin şüphesi olmasın.”
Medvedev'in bu sözleri, New START anlaşmasının sona ermesi ve stratejik silah denetimlerinin zayıflaması gibi gelişmelerin gölgesinde geldi. Kremlin yetkilileri bir yandan küresel çatışmadan kaçınmak istediklerini vurgularken, diğer yandan Batı'nın provokasyonlarına karşı sert bir duruş sergiliyor.
Medvedev'in açıklaması, halihazırda Ukrayna savaşı ve İran gerilimi nedeniyle gergin olan uluslararası atmosferi daha da kızıştırdı. Analistler, Rusya'nın bu tür söylemlerle caydırıcılığını pekiştirmeye çalıştığını belirtirken, dünya genelinde nükleer risk tartışmaları yeniden alevlendi. Diplomatik çabalar artsa da, cephelerdeki çatışmalar ve bölgesel krizler, üçüncü dünya savaşı endişelerini beslemeye devam ediyor.
