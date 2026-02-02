  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız
Haber Merkezi

Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız

Dünya genelimndeki gerilim ve çatışma ortamı artarak devam ederken şok eden bir açıklama geldi. 'Nükleer silah kullanırız' çıkışı herkesi tedirgin etti.

Foto - Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Orta Doğu'da İran merkezli gerilimler dünya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Ukrayna cephesinde Rus güçleri ilerleyişini sürdürürken, Batı ülkelerinin silah yardımları ve İran'la ilgili olası çatışma senaryoları, küresel kaygıların artmasına yol açıyor.

Foto - Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız

Sosyal medyada ve uluslararası medyada "üçüncü dünya savaşı" söylemleri sıkça dile getirilirken, bu tartışmalara Rusya'dan da çarpıcı bir yorum geldi.

Foto - Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaptığı son açıklamada nükleer silah kullanımına ilişkin net bir mesaj verdi: “Rusya’nın kaderi tehlikeye girerse, nükleer silahlarımızı kullanmaktan çekinmeyiz; kimsenin şüphesi olmasın.”

Foto - Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız

Medvedev'in bu sözleri, New START anlaşmasının sona ermesi ve stratejik silah denetimlerinin zayıflaması gibi gelişmelerin gölgesinde geldi. Kremlin yetkilileri bir yandan küresel çatışmadan kaçınmak istediklerini vurgularken, diğer yandan Batı'nın provokasyonlarına karşı sert bir duruş sergiliyor.

Foto - Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız

Medvedev'in açıklaması, halihazırda Ukrayna savaşı ve İran gerilimi nedeniyle gergin olan uluslararası atmosferi daha da kızıştırdı. Analistler, Rusya'nın bu tür söylemlerle caydırıcılığını pekiştirmeye çalıştığını belirtirken, dünya genelinde nükleer risk tartışmaları yeniden alevlendi. Diplomatik çabalar artsa da, cephelerdeki çatışmalar ve bölgesel krizler, üçüncü dünya savaşı endişelerini beslemeye devam ediyor.

Laedri

İkide bir nükleer kullanırız yetti be, kullan ulan hadi kullan
