BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

2. Dünya Savaşı'nda yenilen Alman ve Japonların savaşa girme nedenlerinden biri de petrol yataklarına sahip olabilmekti. '7 Kızkardeş', 1960'da OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ) kuruluncaya kadar dünya petrolünün yüzde 85'ini kontrol etti. Sermayeleriyle hem petrol yataklarının sahibi oldular hem de petrol arama teknolojileri için yatırım yaptılar. Bir yandan da petrolü işleyecek rafinerileri, dev gemicilik şirketleri, dünyanın her yerinde akaryakıt dağıtım şirketleri ve istasyonlardan oluşan devasa bir zincir oluşturdu. 7 Kız Kardeş, ülkelerinin istihbarat örgütlerini, ulusal güvenlik kuruluşlarını, siyasetçileri dizayn ettiler. BM Güvenlik Konseyi ve NATO bu şirketlerin çıkarlarını korumak için şekillendirildi. ABD siyaseti "Amerika'nın ulusal güvenliği, enerji güvenliğine bağlıdır" esasına göre yeniden oluşturuldu.