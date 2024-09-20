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Ekonomi
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BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

2024-09-20 13:36:16
BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası gündeme gelen 7 Kız Kardeş olarak tanınan enerji kartelleri kimler? İşte bu haberde buna cevap vereceğiz.

#1
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

Kimileri küresel enerji devlerinin politik değil yalnızca ticari kaygılarla hareket ettiğini ileri sürse de, bu şirketler ABD’nin tüm dünyada dolar hakimiyeti kurmasının en önemli aracı oldular.

#2
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

Bilindiği üzere ABD, Vietnam Savaşı'yla birlikte büyük borç batağına saplanmış, Başkan Nixon ise 1971 yılında dolar-altın konvertibilitesini kaldırarak sınırsızca dolar basmaya başlamıştı.

#3
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

O dönem petrolün yüzde 85'ini kontrol eden “Seven Sisters (Yedi Kız Kardeş)” ise, ABD’nin tüm kural tanımazlığına rağmen, petrolü dolar karşılığı satmayı garanti etti ve Nixon darbesini meşrulaştırdı.

#4
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

İşte bu “Seven Sisters” olarak adlandırılan yedi büyük enerji şirketinden biri de BP idi. Diğer kardeşler ise Rockefeller ailesine ait Standart Oil adlı petrol şirketinin antikartel yasası ile bölünmesi ile ortaya çıkan Exxon, Mobil ve Chevron ile 1901′de Texas Spindletop petrol alanının bulunmasıyla ortaya çıkan Gulf Oil, Texaco Amerikan ve Royal Dutch Shell.

#5
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

1-) BRITISH PETROLEUM (İNGILTERE): Anglo-Persian Oil Company adıyla kurulan şirket önce İngiliz-İran Petrol, son olarak da İngiliz Petrol Şirketi adını aldı.

#6
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

2-) GULF OIL (ABD): 1984 yılında kurulan şirket 7 Kız Kardeşten biri olan SoCal tarafından satın alınarak Chevron ismini aldı.

#7
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

3-) ROYAL DUTCH SHELL (HOLLANDA /İNGILTERE): Kurulduğundan beri faaliyetine aynı isim ve ortaklarla devam etti.

#8
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

4-) STANDART OIL OF CALİFORNİA (ABD): 1984'te GulfOil firmasını satın alarak Chevron ismini aldı.

#9
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

5-) STANDART OIL OF NEW JERSEY (ABD): Şirket önce Exxon adını aldı. 1999'da Mobil firması ile birleşerek ExxonMobil oldu.

#10
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

6-) STANDART OIL OF NEW YORK (ABD): Daha sonraki adı Mobil. 1999'da Exxon ile birleşerek ExxonMobil Şirketini oluşturdu.

#11
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

7-) TEXACO (ABD): 2001 yılında Chevron tarafından satın alındı.

#12
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

Bu yedi şirket satın alma ve birleşmeler yoluyla daha güçlü 4 şirket haline geldi ve BP, SHELL, CHEVRON ve EXXONMOBİL olarak günümüzde varlıklarını sürdürüyor. Kuruldukları ilk günden itibaren ABD, İngiltere ve Hollanda şirketleri kendi ülkeleri ve sömürgelerindeki petrol yataklarından ürettikleri petrol ile pek çok ülkenin bütçesinden daha büyük sermaye elde ettiler. Petrol yataklarının en zengin olduğu bölge olan Ortadoğu'da sınırlar yeniden çizildi. Yeni kurulan ülkelerde azınlıkların çoğunluğu yönettiği sistemler kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra karteli oluşturan 7 şirket, Ortadoğu'ya tabiri caizse çöktü. Zaman içinde Ortadoğu yetmeyince Latin Amerika ülkelerine de musallat oldular. Latin Amerika ülkeleri kartelden kurtulmak için kendi milli devlet şirketlerini kurmuşlardı.

#13
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

2. Dünya Savaşı'nda yenilen Alman ve Japonların savaşa girme nedenlerinden biri de petrol yataklarına sahip olabilmekti. '7 Kızkardeş', 1960'da OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ) kuruluncaya kadar dünya petrolünün yüzde 85'ini kontrol etti. Sermayeleriyle hem petrol yataklarının sahibi oldular hem de petrol arama teknolojileri için yatırım yaptılar. Bir yandan da petrolü işleyecek rafinerileri, dev gemicilik şirketleri, dünyanın her yerinde akaryakıt dağıtım şirketleri ve istasyonlardan oluşan devasa bir zincir oluşturdu. 7 Kız Kardeş, ülkelerinin istihbarat örgütlerini, ulusal güvenlik kuruluşlarını, siyasetçileri dizayn ettiler. BM Güvenlik Konseyi ve NATO bu şirketlerin çıkarlarını korumak için şekillendirildi. ABD siyaseti "Amerika'nın ulusal güvenliği, enerji güvenliğine bağlıdır" esasına göre yeniden oluşturuldu.

#14
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

1950'ler İran ve Irak gibi devletlerin petrol yataklarını devletleştirerek karteli topraklarından kovduğu yıllar oldu. Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı devletleştirmesi de bu zaman dilimine rastlar. OPEC ülkelerinin yaptığı girişimler, Petrol Piyasa'sının kontrolünü kartel firmalarının elinden almaya yetmedi. 1973'de Suudi Arabistan öncülüğünde OPEC ülkeleri petrol üretimini durdurdu. Tüm dünyayı etkileyen enerji krizi patlak verdi. Kartel, kendi çıkarlarına karşı haklarını korumak isteyen bu ülke liderlerine krizin faturasını ağır ödetti. Arabistan Kralı Faysal Bin Abdulaziz, yeğeni Faysal Bin Musad tarafından sarayında öldürüldü. 1979'da İran şahı devrildi. Irak'ta yönetime kartelin haklarını koruma sözü veren Saddam Hüseyin geçirildi. Ancak Hüseyin sözünde durmadı. Ama onun da sonu diğerleri gibi oldu. ABD'nin Irak'ın işgali ile Kartel şirketleri 45 yıl önce atıldıkları topraklara geri dönmeye başladılar. Shell ve ExxonMobil Basra'da, BP Kerkük'te, Chevron Kuzey Irak'ta arama ruhsatı aldı.

#15
Foto - BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

Latin Amerika da benzer kaderden kurtulamadı. Venezuela 302 milyar varillik petrol yatakları ile dünyanın en zengin kaynaklarına sahiptir. Hugo Chavez seçilince Kartel şirketlerini ülkeden kovdu. Chavez'in ölümünden sonra aynı politikaları sürdüren Maduro hükümeti şimdi ABD'nin başını çektiği ülkelerin desteği ile iktidardan indirilmek isteniyor. Çünkü Venezuela petrolü çıkarılması pahalı ve kalitesi düşük ağır petroldür. ABD'de ise üretimi kolay ve çıkarma maliyeti ucuz olan hafif petrol çıkarılmaktadır. İkisi karıştırılarak rafineri için gereken orta kalite petrol elde edilmektedir. AYDINLIK/ERHAN ÇALIŞKAN/ TOLGA TEKİN

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