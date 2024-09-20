BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

Bu yedi şirket satın alma ve birleşmeler yoluyla daha güçlü 4 şirket haline geldi ve BP, SHELL, CHEVRON ve EXXONMOBİL olarak günümüzde varlıklarını sürdürüyor. Kuruldukları ilk günden itibaren ABD, İngiltere ve Hollanda şirketleri kendi ülkeleri ve sömürgelerindeki petrol yataklarından ürettikleri petrol ile pek çok ülkenin bütçesinden daha büyük sermaye elde ettiler. Petrol yataklarının en zengin olduğu bölge olan Ortadoğu'da sınırlar yeniden çizildi. Yeni kurulan ülkelerde azınlıkların çoğunluğu yönettiği sistemler kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra karteli oluşturan 7 şirket, Ortadoğu'ya tabiri caizse çöktü. Zaman içinde Ortadoğu yetmeyince Latin Amerika ülkelerine de musallat oldular. Latin Amerika ülkeleri kartelden kurtulmak için kendi milli devlet şirketlerini kurmuşlardı.