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Spor
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Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

2023-08-24 16:20:44
Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Dünyanın birçok noktasından takip edilen Süper Lig'de 2'de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, bugün evinde Konferans Ligi Play-Off maçında Twente'yi konuk edecek. Bu sezon yaptığı satışlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var. İsmail Kartal'ın bu sezon en çok güvendiği iki yıldız oyuncu için 2 Avrupa kulübü resmen talip oldu. İşte o iki yıldız ve talipleri...

#1
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Trendyol Süper Lig'e Gaziantep ve Samsunspor galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

#2
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Yeni sezon kadrosunu birçok yıldız oyuncuyla güçlendiren sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi Play-Off maçında bugün evinde Twente'yi konuk edecek.

#3
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Fenerbahçe, başarılı scouting transferleri ve oyuncuları geliştirip parlatmasıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

#4
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

2020 yılında Vedat Muriqi'i 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya veren sarı-lacivertli kulüp, Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro, Kim Min-Jae'yi de 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye gönderdi.Arda Güler'in 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid'e transfer olması büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 7 milyon Euro'ya Manchester United'a göndererek bir kez daha şapkadan tavşan çıkardı.

#5
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Toplamda 102.5 milyon Euro'yu kasasına koyan Kanarya, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için de teklifler alıyor.

#6
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Geçtiğimiz sezondan beri yükselen formunu devam ettiren genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Napoli'nin devrede olduğu aktarıldı.

#7
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Sabah'a göre; Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Ferdi için teklif yapacak olan Napoli ve Ajax, Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturacak.

#8
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya çıkardı ve oyuncuyu isteyen kulüplere 'bu bedeli veren olursa görüşelim' mesajını gönderdi.

#9
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte formu yükselmeye başlayan İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.

#10
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Son oynanan Maribor maçında dikkat çeken İsmail Yüksek için Alman ekibi Bayer Leverkusen ciddi bir şekilde ilgileniyor.

#11
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Piyasa değeri 4 milyon Euro İsmail Yüksek'in gösterdiği performans dikkat çekerken, Fenerbahçe yönetimi iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu satmayı planlıyor.

#12
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Konferans Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan İsmail, 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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