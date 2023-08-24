Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Dünyanın birçok noktasından takip edilen Süper Lig'de 2'de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, bugün evinde Konferans Ligi Play-Off maçında Twente'yi konuk edecek. Bu sezon yaptığı satışlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var. İsmail Kartal'ın bu sezon en çok güvendiği iki yıldız oyuncu için 2 Avrupa kulübü resmen talip oldu. İşte o iki yıldız ve talipleri...