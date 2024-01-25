  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muz liflerindeki mucize: Alternatif olarak çok iyi çünkü! Ziyan etmemeliyiz, seçimi yapmayan kaybeder!

Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Porsche’tan elektrikli ilk SUV model! Otomobil tüketiciye neler sunuyor? Logo artık 3 boyutlu!

Anne ve çocukları saldırıya uğradı: Terörist köpekler

İşte Türkiye'nin sıralamada yeri! Dünyanın en iyi havalimanları

Beşiktaş'ın gözü kulağı İsmail'de... Öyle bir şey yaşanacak ki, bu kadarı hiç beklenmiyordu... Bomba patlayacak mı?

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Baykar'daydı! TB3 SİHA'ya öyle bir şey takıldı ki, bu kadarı hiç beklemiyordu

Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

3 günde çıkarıldı! Kafalar karıştı 'Bu araç buraya nasıl girdi?'

Ayakkabısını kaybeden bu ağaca koşuyor
Spor
11
Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

2024-01-25 16:57:29
Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

2022-23 sezonunun en çok gelir elde eden takımları belli oldu. Deloitte Futbol Para Ligi'nin yeni raporunda geride kalan sezona ilişkin bilgiler paylaşılırken, 5 yıl sonra zirveye geri dönen takım dikkat çekti. Para Ligi'nde yer alan takımların bir önceki sezona göre elde ettiği toplam gelirin yüzde 14 arttığı belirtildi. 2022-23 sezonundaki gelirin 10.5 milyar Euro'ya ulaştığı ve tutarın yeni bir rekor olduğu aktarıldı.

#1
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

1. REAL MADRID - 831.4 MİLYON EURO

#2
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

2. MANCHESTER CITY - 825.9 MİLYON EURO

#3
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

3. PARIS SAINT GERMAIN - 801.8 MİLYON EURO

#4
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

4. BARCELONA - 800.1 MİLYON EURO

#5
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

5. MANCHESTER UNITED - 745.8 MİLYON EURO

#6
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

6. BAYERN MUNICH - 744 MİLYON EURO

#7
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

7. LIVERPOOL - 682.9 MİLYON EURO

#8
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

8. TOTTENHAM - 631.5 MİLYON EURO

#9
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

9. CHELSEA - 589.4 MİLYON EURO

#10
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

10. ARSENAL - 532.6 MİLYON EURO

Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu üzecek açıklama!
Siyaset

Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu üzecek açıklama! "Seçilince ilk işimiz..."

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hayata geçireceği projelerini açıkladı. İmamoğlu'nun 'temel atmama..
CHP yine bildiğiniz gibi!
Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

CHP 20 yıldır yaptığı kara propagandayı yine dolaşıma soktu. CHP'li Fikri Sağlar, belediye seçimlerini AK Parti'ni kazanması durumunda Türki..
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den flaş açıklama! Türkiye'ye F-16 satışı...
Gündem

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den flaş açıklama! Türkiye'ye F-16 satışı...

TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılımı onaylamasının ardından gözler ABD'nin F-16 konusunda atacağı adıma çevrildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi J..
Amerika’ya seslendi Irak’tan defolun! PKK harekete geçti... Zerzevani detayı... Yine aynı senaryo
Gündem

Amerika’ya seslendi Irak’tan defolun! PKK harekete geçti... Zerzevani detayı... Yine aynı senaryo

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi. Saldırının İran'ın Erbil'deki MOSSAD kar..
İran'dan Türkiye'ye karşı alçak hamle! Ankara'yı geciktirip bölgeye indiler

İran'dan Türkiye'ye karşı alçak hamle! Ankara'yı geciktirip bölgeye indiler
O ülke Almanya'dan füze satın alacak ama Almanya'da çok tartışılacak gizli savaş planı patladı! Skandal hareket!
Dünya

O ülke Almanya'dan füze satın alacak ama Almanya'da çok tartışılacak gizli savaş planı patladı! Skandal hareket!

Almanya'nın Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri yerine Sea King Mk 41 tipi 6 adet çok amaçlı helikopter vereceği haberi sonrası ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23