Dünyayı ayağa kaldıracak devler gelişmesi! 5 yıl sonra zirveye geri döndü… Harekete geçtiler ve…

2022-23 sezonunun en çok gelir elde eden takımları belli oldu. Deloitte Futbol Para Ligi'nin yeni raporunda geride kalan sezona ilişkin bilgiler paylaşılırken, 5 yıl sonra zirveye geri dönen takım dikkat çekti. Para Ligi'nde yer alan takımların bir önceki sezona göre elde ettiği toplam gelirin yüzde 14 arttığı belirtildi. 2022-23 sezonundaki gelirin 10.5 milyar Euro'ya ulaştığı ve tutarın yeni bir rekor olduğu aktarıldı.