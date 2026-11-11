Dünyaya duyurdular: Türkiye bize petrol karşılığında su verecek
Komşu ülkenin başbakanı, ülkede giderek derinleşen kuraklık krizi nedeniyle Türkiye ile petrol karşılığında su teminini öngören bir iş birliği yapılacağını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Komşu ülkenin başbakanı, ülkede giderek derinleşen kuraklık krizi nedeniyle Türkiye ile petrol karşılığında su teminini öngören bir iş birliği yapılacağını açıkladı.
Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerde su ve enerji başlıklarını bir araya getiren yeni bir dönem yaşanıyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda iki ülke arasındaki son görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hüseyin, Türkiye ile kurulan iş birliğini kısa ve net bir ifadeyle “Su karşılığı petrol” olarak tanımladı.
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin Türkiye ziyaretinin ardından su kaynaklarının yönetimi ve enerji sevkiyatı konusunda önemli bir mutabakata varıldığını belirten Hüseyin, Türkiye'nin Irak'taki su projelerinde aktif rol üstleneceğini söyledi. Bu kapsamda Türk şirketlerinin veya ilgili kamu kurumlarının Irak'ta su altyapısı ve yönetimine yönelik projeler yürütmesi planlanıyor.
Son yıllarda ciddi kuraklık, azalan yağışlar ve su kaynaklarındaki gerilemeyle mücadele eden Irak, su güvenliğini ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri olarak görüyor. Dicle ve Fırat nehirlerinin Türkiye'den doğması, Ankara'yı Irak'ın su politikaları açısından önemli bir konuma taşıyor. Irak yönetimi uzun süredir nehirlerin debisinin azalması, tarımsal üretimin gerilemesi ve içme suyu kaynaklarının yetersiz kalması gibi sorunlarla karşı karşıya.
Türkiye'nin bu süreçte su altyapısının geliştirilmesi, sulama sistemlerinin iyileştirilmesi ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması gibi alanlarda projeler yürütmesi bekleniyor. Böylece Irak'ın hem tarımsal üretimini desteklemesi hem de kuraklığın günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltması hedefleniyor.
İş birliğinin diğer önemli ayağını ise petrol oluşturuyor. Fuad Hüseyin'in açıklamasına göre Irak petrolünün Türkiye üzerinden taşınmasını sağlayan Irak-Türkiye boru hattındaki günlük sevkiyat miktarı, daha önce 20-30 bin varil seviyelerindeyken yaklaşık 260 bin varile kadar yükseldi.
Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden taşınan petrol, Irak'ın uluslararası pazarlara ulaşmasında önemli bir alternatif oluşturuyor. Türkiye ise bu hat sayesinde bölgesel enerji taşımacılığındaki stratejik konumunu koruyor. Irak açısından Türkiye güzergâhı, petrol ihracatını çeşitlendirmek ve özellikle Körfez bölgesinde yaşanan güvenlik ve ulaşım sorunlarının etkisini azaltmak bakımından önem taşıyor.
Su ve petrol başlıklarının aynı iş birliği çerçevesinde ele alınması, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin farklı bir boyuta taşındığını gösteriyor. Bir tarafta su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak isteyen Irak, diğer tarafta bölgesel enerji taşımacılığında önemli bir geçiş güzergâhı olan Türkiye bulunuyor. Ancak bu mutabakatın uygulama takvimi, projelerin kapsamı, finansman modeli ve petrol sevkiyatının uzun vadeli şartları gibi ayrıntıların netleşmesi gerekiyor. Fuad Hüseyin'in açıklamasıyla yeniden gündeme gelen bu iş birliği, iki ülkenin yalnızca ticaret ve enerji alanında değil, su yönetimi ve altyapı yatırımlarında da birbirine daha fazla ihtiyaç duyduğu yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.
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