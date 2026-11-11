Dünyaya duyurdular: Türkiye bize petrol karşılığında su verecek

Su ve petrol başlıklarının aynı iş birliği çerçevesinde ele alınması, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin farklı bir boyuta taşındığını gösteriyor. Bir tarafta su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak isteyen Irak, diğer tarafta bölgesel enerji taşımacılığında önemli bir geçiş güzergâhı olan Türkiye bulunuyor. Ancak bu mutabakatın uygulama takvimi, projelerin kapsamı, finansman modeli ve petrol sevkiyatının uzun vadeli şartları gibi ayrıntıların netleşmesi gerekiyor. Fuad Hüseyin'in açıklamasıyla yeniden gündeme gelen bu iş birliği, iki ülkenin yalnızca ticaret ve enerji alanında değil, su yönetimi ve altyapı yatırımlarında da birbirine daha fazla ihtiyaç duyduğu yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.