Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi
Merkez Bankası, dikkat çeken bir karar aldı. Ünlü finans kurumunun faaliyet izni sessiz sedasız iptal edildi.
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Merkez Bankası, dikkat çeken bir karar aldı. Ünlü finans kurumunun faaliyet izni sessiz sedasız iptal edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ hakkında yeni bir karar aldı. 11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirketin faaliyet izni iptal edildi.
Böylece şirketin ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme yetkisi sona erdi. Şirkete, 27 Ekim 2022 tarihli ve 11333/20932 sayılı Merkez Bankası kararıyla faaliyet izni verilmişti.
Söz konusu izin kapsamında şirket, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme hizmetleri ve elektronik para alanlarında faaliyet gösterebiliyordu.
Merkez Bankasının faaliyet iznini iptal etme kararı, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca alındı. 11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, şirketin faaliyet izninin iptal edildiği resmen duyuruldu.
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