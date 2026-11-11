  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgeden en sıcak haber geldi: Türkiye uyarmıştı, Fransız gemisi hareket etti İsmail Saymaz hakkında şaşırtan “fon” kararı! “Bunu beklemiyordum” diyerek duyurdu İşte Türkiye’nin en zengin ilçeleri: Zirvedeki yer herkesi ters köşe yaptı Türkiye ile Suudi Arabistan’dan çok konuşulacak hamle: Dev anlaşma resmen imzalandı Dünyaya duyurdular: Türkiye bize petrol karşılığında su verecek Bonservisi belli oldu! Gündemden hiç düşmeyen Amedspor’dan tarihi transfer Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı! Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu: Ömrümü verdiğim mücadelede dayak yemek zoruma gidiyor Kapış kapış gidiyor! 600 bin TL’ye sıfır araba fırsatı: İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi

Merkez Bankası, dikkat çeken bir karar aldı. Ünlü finans kurumunun faaliyet izni sessiz sedasız iptal edildi.

#1
Foto - Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ hakkında yeni bir karar aldı. 11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirketin faaliyet izni iptal edildi.

#2
Foto - Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi

Böylece şirketin ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme yetkisi sona erdi. Şirkete, 27 Ekim 2022 tarihli ve 11333/20932 sayılı Merkez Bankası kararıyla faaliyet izni verilmişti.

#3
Foto - Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi

Söz konusu izin kapsamında şirket, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme hizmetleri ve elektronik para alanlarında faaliyet gösterebiliyordu.

#4
Foto - Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi

Merkez Bankasının faaliyet iznini iptal etme kararı, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca alındı. 11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, şirketin faaliyet izninin iptal edildiği resmen duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi
Gündem

10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi

Hırsızlık ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun medya ayağı, 10 Kasım dayatmasına karşı çıkan gazeteci Hacı Yakışıklı’yı linç etmeye..
İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün gece yapılan huzur uygulaması kapsamında 450 kişiyi gözaltına aldı.
Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada
Dünya

Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke lideri Mücteba Hamaney’in Çin’le ilişkilerin dış politikada öncelikli konuma alınmasını ist..
9’u 5 geçe yürüyen vatandaşa dayağa tepki!
Gündem

9’u 5 geçe yürüyen vatandaşa dayağa tepki!

Bugün saat 09.05’te, sirenler çaldığı sırada yürümeye devam eden bir vatandaşa çevredekiler tepki gösterirken, bazılarının üzerine yürüyüp d..
Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!
Yerel

Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!

Beklenen yağış başladı...Yozgat kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı.
Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu
Teknoloji

Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu

İskender balistik füzelerinin üretimini sekteye uğratmayı hedefleyen saldırıda, füzelere yakıt tedarik eden tesis vuruldu. Saldırının üretim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23