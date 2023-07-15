2023-07-15 13:19:34 Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, dünya genelinde büyük problem olan tahıl üretimini artırmak için soğuk ve hastalıklara dirençli tohum ıslahı çalışmaları yürütüyor. Tarımsal Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmada 3 bin 500 çeşit tohum üzerinde çalışılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), dünya genelinde büyük mesele olan ve çözüme kavuşmayı bekleyen tahıl problemine karşı bitki ıslahı projesi yürütüyor. 250 dekarlık tarımsal Ar-Ge merkezinde 3 bin 500 adet tahıl çeşidini gözlemliyor.