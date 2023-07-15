  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuyumculardan gram altınla ilgili ezber bozan tahmin: Ağzımızdan bu ifadenin çıkması zor geliyor ama...

‘Üniversite harçları geri geldi' dedikodusu sosyal medyanın yalanı çıktı

Asya ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş talep: Bize siz yardım edebilirsiniz, sizden öğrenmek istiyoruz

Almanya’da şaşkına çeviren olay! Kazma vuruldukça altın fışkırdı

Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel fotoğraflandı! Şok eden kareler...

Bursa'daki şehitliklerde duygusal anma

Kiralık ev balonu da sönüyor! Ev sahipleri artık onları tercih ediyor

Şehir yanıyor İşte İstanbul’un en sıcak ilçeleri…

Kıyafet tercihi sosyal medyayı salladı! Hakan Fidan demek ciddiyet demek
Tarım
7
Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

2023-07-15 13:19:34
Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, dünya genelinde büyük problem olan tahıl üretimini artırmak için soğuk ve hastalıklara dirençli tohum ıslahı çalışmaları yürütüyor. Tarımsal Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmada 3 bin 500 çeşit tohum üzerinde çalışılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), dünya genelinde büyük mesele olan ve çözüme kavuşmayı bekleyen tahıl problemine karşı bitki ıslahı projesi yürütüyor. 250 dekarlık tarımsal Ar-Ge merkezinde 3 bin 500 adet tahıl çeşidini gözlemliyor.

#1
Foto - Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

Her bir çeşidi farklı parsellerde yetiştiren akademisyenler, tahılların gelişim, hastalık ve dayanıklılık durumlarını kayıt altına alıyor. Yukarıdan bakıldığında baklava dilimini andıran tarlada, İç Anadolu Bölgesi’nin iklimine uygun çeşitler değerlendiriliyor.

#2
Foto - Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

Tarımsal Ar-Ge merkezi ile ilgili bilgiler veren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Tolga Karaköy, “250 dekarlık tarımsal Ar-Ge merkezimizde bitki ıslahı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Islah çalışmalarımıza genel anlamda bakacak olursak; tahıllar. Tahıllar içerisinde buğday, arpa ve yulaf gibi önemli tahıl grupları üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada gördüğümüz tarla denememiz her bir çeşit adaya ait parselleri gösteriyor. Bunların her biri birbirinden farklılık gösterir. Islah çalışmalarının bir süreklilik göstermesi gerekir. Her ne kadar idari görevlerimiz olsa da bu idari görevlerimizin yanında mutlaka bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle yazın akşamüstü hava kararana kadar burada çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

#3
Foto - Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

“3 bin 500 adet çeşit adayımız var” Arazide 3 bin 500 adet tahıl çeşidinin bulunduğunu ifade eden Karaköy, “Bu sene iklimsel olarak baktığımız zaman yağışlı periyot oldu. Bu yağışlı periyot neticesinde üreticiler sorun yaşadı. Pas hastalıkları oldu, bu hastalık neticesinde tarlaya giremediler. Bazı yerlerde verim ve kalite kayıpları söz konusu olabilecek. Genellikle mücadele yapıldı. Bizim gibi tarımsal Ar-Ge çalışmaları yapan araştırıcılar açısından bu son derece önemli bir fırsat. Çünkü doğal bir epidemi oluştu. Bu süre içerisinde çeşit adaylarımızın hastalıklara ne derece toleranslı ve dayanıklı olduklarını görme şansına sahip olduk. Bu arazide de 3 bin 500 adet yeni çeşit adayımız var. Bu çeşit adaylarımızı parseller halinde istatistiki yöntemlere bağlı olarak değerlendirmek için ekiyoruz, bunların tüm morfolojik, kalite ve verim değerlerini alarak bunları değerlendiririz.

#4
Foto - Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

Bu sene de hastalık gözlemlerimizi yaptık. Özellikle sarı pas ve septoria hastalığı bölgemizde yaygındı. Çeşit adaylarımızın bu hastalığa dayanıklılık ve tolerans düzeylerini belirledik. Burada hem yöremizde yaygın olarak yetiştirilen bilinen çeşitler var. Bunun yanında bizim çeşit adaylarımız var. Hepsini birbiriyle kıyaslayarak bizim çeşit adaylarımızın zayıf yönlerinin geliştirilmesi adına yeni ıslah çalışmalarını programlıyoruz. Temmuz ayının sonuna doğru bölgemizde hasat yapıldığını düşünecek olursak bir tarla günü ile hem çiftçilerimize hem de paydaşlarımıza yeni çeşit adaylarımızı da tanıtmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

.

#6
Foto - Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

.

O televizyon kanalı tarih oldu! Yayın hayatına son verildi
Medya

O televizyon kanalı tarih oldu! Yayın hayatına son verildi

TV hayatına daha önce son veren spor kanalı NTVSpor dijital hayatına da son vermeye hazırlanıyor.
Türkiye’den bomba Suudi Arabistan, Katar ve BAE hamlesi! Bütün dünya şaşkın
Gündem

Türkiye’den bomba Suudi Arabistan, Katar ve BAE hamlesi! Bütün dünya şaşkın

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'..
Yer: Adana! Böyle kaymakam olmaz olsun
Gündem

Yer: Adana! Böyle kaymakam olmaz olsun

Adana’da açığa alınan Yüreğir'in eski kaymakamı M.K., dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.
14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi! Valilik duyurdu
Yerel

14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi! Valilik duyurdu

Şırnak Valiliği, il merkezi ve 6 ilçesine bağlı bulunan 14 bölge, 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu...
Putin ‘İstanbul’u işaret etti!
Dünya

Putin ‘İstanbul’u işaret etti!

Rusya lideri Putin, NATO’nun Kiev’e verdiği güvenlik garantilerinin Mart 2022’de İstanbul’da kabul ettiklerinden çok farklı olmadığını söyle..
Erdoğan’dan flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Siyaset

Erdoğan’dan flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu

AK Parti’de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23