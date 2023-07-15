Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

“3 bin 500 adet çeşit adayımız var” Arazide 3 bin 500 adet tahıl çeşidinin bulunduğunu ifade eden Karaköy, “Bu sene iklimsel olarak baktığımız zaman yağışlı periyot oldu. Bu yağışlı periyot neticesinde üreticiler sorun yaşadı. Pas hastalıkları oldu, bu hastalık neticesinde tarlaya giremediler. Bazı yerlerde verim ve kalite kayıpları söz konusu olabilecek. Genellikle mücadele yapıldı. Bizim gibi tarımsal Ar-Ge çalışmaları yapan araştırıcılar açısından bu son derece önemli bir fırsat. Çünkü doğal bir epidemi oluştu. Bu süre içerisinde çeşit adaylarımızın hastalıklara ne derece toleranslı ve dayanıklı olduklarını görme şansına sahip olduk. Bu arazide de 3 bin 500 adet yeni çeşit adayımız var. Bu çeşit adaylarımızı parseller halinde istatistiki yöntemlere bağlı olarak değerlendirmek için ekiyoruz, bunların tüm morfolojik, kalite ve verim değerlerini alarak bunları değerlendiririz.