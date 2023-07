Dünyaya çare olacak... Baklava di̇li̇mi̇ne benzi̇yor ama bakın ne!

Tarımsal Ar-Ge merkezi ile ilgili bilgiler veren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Tolga Karaköy, “250 dekarlık tarımsal Ar-Ge merkezimizde bitki ıslahı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Islah çalışmalarımıza genel anlamda bakacak olursak; tahıllar. Tahıllar içerisinde buğday, arpa ve yulaf gibi önemli tahıl grupları üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada gördüğümüz tarla denememiz her bir çeşit adaya ait parselleri gösteriyor. Bunların her biri birbirinden farklılık gösterir. Islah çalışmalarının bir süreklilik göstermesi gerekir. Her ne kadar idari görevlerimiz olsa da bu idari görevlerimizin yanında mutlaka bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle yazın akşamüstü hava kararana kadar burada çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.