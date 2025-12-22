  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Çocuklarda grip sezonu başladı

IHA Giriş Tarihi:
Çocuklarda grip sezonu başladı

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, özellikle Kasım ve Aralık aylarında çocuklarda grip hastalığının pik yaptığını söyleyerek, "Ocak ayına kadar çocukların grip aşısı yaptırılabilir" açıklamasını yaptı.

#1
Foto - Çocuklarda grip sezonu başladı

Çocukların kapalı alanlara girmesi ve yüzey temasının artması ile birlikte hastalığın bulaştığını söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, "Grip hastalığı aslında bizim influenza virüs dediğimiz bir virüsün yol açtığı hastalık. Paçavra hastalığı olarak da bilinir. Gerçekten kişiye al aşağı eden, çocuklarda da daha şiddetli seyredebilen bir enfeksiyon. Bu enfeksiyon genelde damlacık yoluyla dediğimiz solunum yolu tarafından bulaşır ve çocuklarda uzun ve yoğun yüksek süren 5 güne varan 7 güne varan ateşler yapabilen bir enfeksiyon. Genellikle burun ve boğazda boğaz ağrısı, vücut ağrısı, kas ağrısı ve tüm vücudu al aşağı edebilen bir enfeksiyon şeklinde seyreder. Hastalığın kendisi aslında bazen sadece ateş ve nezle tespiti ile bitebilecekken çocuklarda özellikle bronşit, zatürre, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi daha ağır enfeksiyonlara yol açabilmesi açısından çok önemlidir.

#2
Foto - Çocuklarda grip sezonu başladı

Aslında 0 yaş itibariyle influenza görebildiğimiz bir enfeksiyon ama en çok okul grubunda sıkıntıya yol açıyor. Çünkü özellikle Kasım-Aralık ayında çocukların kapalı ortama girmesiyle birlikte, okulda yüzey temasının çok arttığı, hijyen kurallarının çok ön plana çıktığı bu ortamlarda çocuklar bunlara çok dikkat edemediği için çok kolay bulaşabiliyor ve birbirlerine de çok kolay bulaştırabiliyor. O yüzden çocuklarda daha sık görüyoruz ve yaşadıklarında da bağışıklık sistemleri çok hassas olduğu için daha şiddetli yaşıyorlar bu enfeksiyonu" dedi.

#3
Foto - Çocuklarda grip sezonu başladı

Dr. Serap Ceran Çağrıl, Ocak ayına kadar aşıların yapılabileceğini söyleyerek, "Genelde ateşle başlar. Yoğun, yüksek 39-40'lara varan ateşler yapabilir. İnfluenzanın biliyorsak bir alt grubu var a ve b diye bildiğimiz ve bunun da alt grupları var. Bunların tipine yani genetik olarak yapısında farklı olarak dönemsel olarak bazı grip mikropları daha ağır seyreder bazen daha hafif seyreder. Zaten sezon içinde de biz genelde influenza gribini bir Kasım-Aralık aylarında pik yaparak görürüz, bir de Şubat-Mart aylarında ikinci bir pik yaparak görürüz. Bu mevsimlerde gerçekten önce ateşle başlayan sonra boğaz ağrısı, vücut ağrısı, kas ağrısı ve tüm sistemleri tutabilen bir gribal enfeksiyon şeklinde seyreder. Öncelikle risk grubuna daha önce öneriyorduk aşısını ama artık tüm çocukluk çağında 6 ay üstünde her bireye öneriyoruz. Risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan diyabet, şeker, hipertansiyon yine çocuklarda astım ve alerji gibi risk grubunda bulunan çocuklar için grip aşısı birinci koruyucu önlemimiz.

#4
Foto - Çocuklarda grip sezonu başladı

Sezon başlarında başlıyoruz Ekim ayı başı gibi Ocak ayı sonuna kadar bu aşıyı yapıyoruz. O yüzden hala fırsat kaçmış değil. Yakalanmadılarsa gribe ki yakalansalar dahi dediğim gibi birçok alt tipi olduğundan bu aşıyla birlikte korunmasını arttırıyoruz. İkincisi okul grubunda özellikle kreşe giden çocuklarda gerçekten el temizliği çok ön planda. Sık sık el yıkamaları, kreş ve okullardaki yüzey temizliğinin bakterilerin virüslerin canlı kalma oranının düşürülmesi nedeniyle oradaki temizliğin çok önemi var. Tabi ki hasta olduklarında da bulaşmayı özellikle azaltmak adına evde kalmalarında da çok fayda var. Çocuklar için grip sezonu kesinlikle geldi. Kasım sonu Aralık gibi zaten başlar aşağı yukarı 2 ay civarında bir pik yapar, sonra okulların tatil olması ve virüsün de inaktif hale gelmesiyle birlikte biraz sakinler ama dediğim gibi aslında bitmez. Şubat-Mart ayı gibi tekrar aktifleşir. Bu yüzden de Ocak ayına kadar aşıların yapılması mutlaka fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama
Dünya

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Rusya'nın NATO ile savaştan kaçındığını söyledi. Gabbard,..
CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur
Gündem

CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur

İYİ Parti’den ihraç edilerek CHP’ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından Kürtler ve Terörsüz Türkiye süreciyle i..
Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret
Gündem

Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Akit Medya Grubu, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar
Gündem

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulun..
Ali Koç'tan Sadettin Saran yorumu! Adli kontrol kararı sonrası ilk açıklama
Gündem

Ali Koç'tan Sadettin Saran yorumu! Adli kontrol kararı sonrası ilk açıklama

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve ardından adli kontrol şartıyla serbest b..
İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz
Gündem

İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, TBMM’de süren bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İsrail’in bölgesel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23