Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!
Ons bazında fiyatlar, altında 4 bin 420,3 dolarla, gümüşte 69,5 dolarla rekor, platinde 2 bin 76,6 dolarla Temmuz 2008'den bu yana, paladyumda bin 805,5 dolarla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl göreve başlamasının ardından emtia piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, kıymetli metaller yatırımcısına en fazla kazandıran ürünler arasında yer aldı. Yeni haftaya rekorlarla giren piyasada altın, gümüş, platin ve paladyum tarihi seviyeleri test etti. Ons bazında fiyatlar; altında 4.420,3 dolar, gümüşte 69,5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Platin 2.076,6 dolar ile Temmuz 2008’den bu yana, paladyum ise 1.805,5 Dolar ile Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.