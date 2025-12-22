  • İSTANBUL
Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

Ons bazında fiyatlar, altında 4 bin 420,3 dolarla, gümüşte 69,5 dolarla rekor, platinde 2 bin 76,6 dolarla Temmuz 2008'den bu yana, paladyumda bin 805,5 dolarla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl göreve başlamasının ardından emtia piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, kıymetli metaller yatırımcısına en fazla kazandıran ürünler arasında yer aldı. Yeni haftaya rekorlarla giren piyasada altın, gümüş, platin ve paladyum tarihi seviyeleri test etti. Ons bazında fiyatlar; altında 4.420,3 dolar, gümüşte 69,5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Platin 2.076,6 dolar ile Temmuz 2008’den bu yana, paladyum ise 1.805,5 Dolar ile Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

#1
Foto - Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

Yükseliş oranları dikkat çekiyor 2024 sonundan bu yana altın yüzde 68’in, gümüş yüzde 138’in, platin yüzde 126’nın, paladyum ise yüzde 95’in üzerinde değer kazandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine başlaması ve bu yıl toplam 75 baz puanlık indirim yapması, kıymetli metalleri destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı. Fed’in 2026’da da iki faiz indirimi yapacağı beklentisi ve Başkan Trump’ın agresif faiz indirimi söylemleri, özellikle altın ve gümüşte talebi güçlendirdi.

#2
Foto - Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

Jeopolitik riskler ve arz sıkıntıları etkili Jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi ve arz yönlü sorunlar da fiyat artışlarını destekledi. Rusya-Ukrayna geriliminin sürmesi ve ABD ile Venezuela arasında tırmanan tansiyon, son dönemde altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici oldu. Merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi de altındaki yükselişte önemli rol oynadı. Hindistan’da emeklilik fonlarının portföylerinin yüzde 1’ini onaylı altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilmesine izin verilmesi, bu metallere yönelik talebi artıran bir diğer gelişme oldu.

#3
Foto - Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

Gümüşte endüstriyel talep güçlü Gümüş, yatırım talebinin yanı sıra endüstriyel kullanım alanlarında da güçlü bir görünüm sergiliyor. Güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen yoğun talep, gümüş fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. ABD’nin gümüşü “kritik mineral” listesine alma kararı da talebin artacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

#4
Foto - Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

Platin ve paladyumda Çin ve arz faktörü öne çıktı Platin ve paladyum fiyatlarında Çin kaynaklı gelişmeler etkili oldu. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu’nun otomotiv ve sanayi sektörlerinde kullanılan bu metallere yönelik vadeli işlem ve opsiyon kayıtlarını onaylaması, fiyat hareketlerini hızlandırdı. Buna ek olarak madencilik arzındaki daralma, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve altından çıkan bazı yatırımcıların platin ve paladyuma yönelmesi bu metallerde sert yükselişlere yol açtı. Rusya kaynaklı jeopolitik riskler paladyumu yukarı taşırken, Güney Afrika’dan gelen zayıf üretim de fiyatları destekledi.

#5
Foto - Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

Platinin öne çıkmasında ise ABD Başkanı Trump ile Elon Musk arasında yaşanan sözlü gerilimin etkili olduğu belirtiliyor. Bu gerilimle birlikte elektrikli araç teşviklerinin azaltılabileceği beklentisi güçlenirken, daha çok içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılan platin için talep artışı öngörüleri de kuvvet kazandı. Faiz indirimine daha sıcak bakacak Fed başkanı beklentisi, piyasalardaki ana motivasyon Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, bir süredir piyasalarda faiz indirimi beklentisinin olduğunu belirterek, "Aralık ayında Fed'in faiz indirmesi, kıymetli metallere, genel olarak emtia piyasasına olumlu yansımıştı zaten ama bundan öte hep söylediğimiz gibi 2026 yılı içerisinde Fed başkanının değişecek olması ve faiz indirimine daha sıcak bakan Fed başkanının geleceği beklentisi, aslında piyasalardaki ana motivasyon diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

Bu nedenle 2026'da faiz indirimlerinin süreceği beklentisinin oluştuğunu dile getiren Ergezen, bunun da doğal olarak ekonomilerde toparlanma ve emtia tarafında talep artışını da beraberinde getireceği düşüncesine yol açtığını anlattı. Ergezen, böyle olunca da bu süreçten doğal olarak özellikle endüstriyel alanda daha fazla kullanılan gümüş, platin ve paladyum gibi ürünlerin çok daha olumlu etkilendiğini vurguladı. Bu gelişmelerin altına da yansımasının izlendiğini ama nispeten etkilerin daha düşük olduğunu ifade eden Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

#7
Foto - Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

"Altın/gümüş rasyosu da zaten artık burada baktığımız zaman 65 seviyesinin de altına gelmiş durumda. Bu, çok ciddi bir geri çekiliş aslında. Uzun yıllardan beri bu seviyeleri görmediğimizi söyleyebilirim. Bu da bize piyasadaki faiz indirim beklentisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Faiz indirim beklentisinin özellikle endüstriyel alanda kullanılan ürünlerde çok daha etkili olduğunu söylememiz mümkün. Bunun da etkilerini zaten baktığımız zaman gümüş, platin, paladyum gibi görüyoruz." Platindeki yükselişe değinen Ergezen, Çin tarafında özellikle faiz indirimi beklentilerinin ve ülkedeki yerel teşviklerin devam edeceği tahminlerinin platindeki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Ergezen, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin de altının yeni zirvelere doğru yönelmesine yol açan en önemli etken olduğunu belirterek, enflasyon verisi beklentilerin altında kalınca doğal olarak faiz indirimlerinin de devam edeceği hatta belki artarak süreceği öngörülerinin oluştuğunu dile getirdi.

