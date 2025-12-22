Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller rekor üstüne rekor kırıyor!

"Altın/gümüş rasyosu da zaten artık burada baktığımız zaman 65 seviyesinin de altına gelmiş durumda. Bu, çok ciddi bir geri çekiliş aslında. Uzun yıllardan beri bu seviyeleri görmediğimizi söyleyebilirim. Bu da bize piyasadaki faiz indirim beklentisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Faiz indirim beklentisinin özellikle endüstriyel alanda kullanılan ürünlerde çok daha etkili olduğunu söylememiz mümkün. Bunun da etkilerini zaten baktığımız zaman gümüş, platin, paladyum gibi görüyoruz." Platindeki yükselişe değinen Ergezen, Çin tarafında özellikle faiz indirimi beklentilerinin ve ülkedeki yerel teşviklerin devam edeceği tahminlerinin platindeki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Ergezen, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin de altının yeni zirvelere doğru yönelmesine yol açan en önemli etken olduğunu belirterek, enflasyon verisi beklentilerin altında kalınca doğal olarak faiz indirimlerinin de devam edeceği hatta belki artarak süreceği öngörülerinin oluştuğunu dile getirdi.