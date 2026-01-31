  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Emeklilerin merakla beklediği tarih duyurulmuştu... SGK'dan da açıklama geldi!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Emeklilerin merakla beklediği tarih duyurulmuştu... SGK'dan da açıklama geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının ödeneceği tarihle ilgili açıklama yayınladı.

#1
Foto - Emeklilerin merakla beklediği tarih duyurulmuştu... SGK'dan da açıklama geldi!

SGK, maaş farklarının 4 Şubat'ta ödeneceğini duyurdu.

#2
Foto - Emeklilerin merakla beklediği tarih duyurulmuştu... SGK'dan da açıklama geldi!

SGK'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz" denildi.

#3
Foto - Emeklilerin merakla beklediği tarih duyurulmuştu... SGK'dan da açıklama geldi!

Açıklamada ayrıca emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılarak, bu kapsamda yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

#4
Foto - Emeklilerin merakla beklediği tarih duyurulmuştu... SGK'dan da açıklama geldi!

Açıklamada bir de grafiğe yer verildi...

