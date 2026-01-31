  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emeklilerin merakla beklediği tarih duyurulmuştu... SGK'dan da açıklama geldi! Ve beklenen imzayı atıyor: İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi… Türkiye internet başından kalkmıyor: İşte en çok aratılan kelime! CHP hayvanlarda bile ayrım yapıyor: CHP’lilerin hayvanseverliği sözde kaldı Uzmanlardan kritik uyarı! 6 Şubat'ta kırılmayan 6 fay yeni depremler üretebilir Neler olmuş neler meğer! Osimhen transferinde sürpriz detay! Gerçek çok başka Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Bu takviye enerji depolarını coşturacak ve kronik yorgunluğunuzun reçetesini not ettirecek...

#1
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Modern yaşamın kronik kabusu haline gelen bitmeyen yorgunluk sendromuna karşı bilim dünyası "enerji hırsızlarını" mercek altına aldı. Uluslararası uzmanlar, hücresel düzeyde yenilenme sağlayan iki temel yöntemin yorgunluğu kalıcı olarak bitirdiğini kanıtladı.

#2
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkisi altına alan ve "modern çağın gizli epidemisi" olarak adlandırılan kronik yorgunluk, tıp dünyasının öncelikli gündem maddesi haline geldi.

#3
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Yapılan son araştırmalar, geçmek bilmeyen halsizliğin sadece uykusuzlukla değil, vücudun biyokimyasal dengesindeki bozulmalarla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.

#4
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Bilim insanları, bu kısır döngüden kurtulmak için magnezyum takviyesi ve sirkadiyen ritim düzenlemesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

#5
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Dr. Uma Naidoo, magnezyum eksikliğinin vücutta bir "enerji krizi" oluşturduğunu belirtti. Naidoo, magnezyumun vücuttaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynadığını ve özellikle hücrelerin enerji para birimi olan ATP (Adenozin Trifosfat) sentezi için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

#6
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Klinik gözlemlerinde, magnezyum seviyeleri stabilize edilen hastalarda bilişsel sisin dağıldığını ve fiziksel direncin arttığını kaydetti.

#7
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Yorgunluğun ikinci ana nedeni olarak gösterilen uyku kalitesi bozuklukları konusunda ise Stanford Üniversitesi Nörobiyoloji Bölümü'nden Dr. Andrew Huberman, sirkadiyen ritim ve ışık maruziyeti arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

#8
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Huberman, sabah saatlerinde alınan doğal güneş ışığının kortizol salınımını tetikleyerek vücudu uyandırdığını, akşam saatlerinde ise mavi ışıktan kaçınmanın melatonin üretimini desteklediğini aktardı. Bu dengenin, hücrelerin enerji üretim merkezi olan mitokondrilerin onarımı için şart olduğunu ifade etti.

#9
Foto - Gözleri, kulakları açın: Bu takviye enerji depolarını coşturuyor: Kronik yorgunluğun reçetesi

Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, kronik yorgunluk şikayeti olan bireylerin `'ından fazlasında magnezyum emilim bozukluğu yaşandığını doğruladı. Uzmanlar, bu iki yöntemin eş zamanlı uygulanmasının, vücudun biyolojik saatini sıfırlayarak hücresel bazda bir tazelenme sağladığını altını çizerek hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!
Gündem

Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

PKK / YPG terör örgütünün yayın organı gibi hareket eden Rudaw, Kuzey Irak'ta Türk askerini kötülemek için mikrofon uzattığı Kürt kökenli te..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da öz tüketim amacıyla elektrik üretimi için 3 bin 500 megavatlık yeni kapasite t..
CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Gündem

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Yıllardır emekli üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP, ikiyüzlü siyasetinde zirve yaptı. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıka..
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi...
Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı
Yerel

Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı

Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde sürücüler arasında çıkan tartışma, akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Henüz belirlenemeyen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23