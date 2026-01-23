Dünyanın “telefon bağımlısı” ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

Dünya genelinde akıllı telefon kullanım oranlarına dair yayınlanan son veriler, gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir çoğunluğunun dijital dünyaya entegre olduğunu ortaya koydu. Listenin zirvesinde 1,8 milyar kullanıcıyla Çin ve 1,1 milyar kullanıcıyla Hindistan yer alırken, Türkiye 90,3 milyon aktif kullanıcıyla dünyanın en çok telefon kullanan 19. ülkesi oldu. Veriler, nüfus yoğunluğu ve teknolojik erişimin akıllı telefon sahipliği üzerindeki belirleyici etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.