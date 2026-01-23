  • İSTANBUL
Gündem
14
Yeniakit Publisher
Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın “telefon bağımlısı” ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

Dünya genelinde akıllı telefon kullanım oranlarına dair yayınlanan son veriler, gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir çoğunluğunun dijital dünyaya entegre olduğunu ortaya koydu. Listenin zirvesinde 1,8 milyar kullanıcıyla Çin ve 1,1 milyar kullanıcıyla Hindistan yer alırken, Türkiye 90,3 milyon aktif kullanıcıyla dünyanın en çok telefon kullanan 19. ülkesi oldu. Veriler, nüfus yoğunluğu ve teknolojik erişimin akıllı telefon sahipliği üzerindeki belirleyici etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

Veriler kapsamında gelişmiş ülkelerde nüfusun neredeyse dörtte üçü aktif olarak akıllı telefon kullanıyor.

#2
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

İşte dünyanın en çok telefon kullanan ülkeleri listesi:

#3
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

#4
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

1) ÇİN: 1,8 milyar 2) HİNDİSTAN: 1,1 milyar

#5
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

3) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 372,7 milyon 4) ENDONEZYA: 316,6 milyon

#6
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

5) RUSYA: 245,3 milyon 6) NİJERYA: 222,2 milyon (2022)

#7
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

7) BREZİLYA: 212,9 milyon (2022) 8) JAPONYA: 207,6 milyon (2022)

#8
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

9) PAKİSTAN: 192,8 milyon (2022) 10) BANGLADEŞ: 180,2 milyon (2022)

#9
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

11) FİLİPİNLER: 166,5 milyon (2022) 12) İRAN: 145,7 milyon (2022)

#10
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

13) VİETNAM: 137,4 milyon (2022) 14) MEKSİKA: 127,9 milyon (2022)

#11
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

15) TAYLAND: 126,4 milyon (2022) 16) ALMANYA: 104,4 milyon (2022)

#12
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

17) MISIR: 103,5 milyon (2022) 18) GÜNEY AFRİKA: 100,3 milyon (2022)

#13
Foto - Dünyanın "telefon bağımlısı" ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması...

19) TÜRKİYE: 90,3 MİLYON (2022) 20) BİRLEŞİK KRALLIK: 81,6 milyon (2022)

