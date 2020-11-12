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Dünyanın merakla beklediği aşı yola çıkıyor! Adım adım görüntülendi

2020-11-12 14:00:06
Dünyanın merakla beklediği aşı yola çıkıyor! Adım adım görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün tedavisine ilişkin geçtiğimiz günlerde müjdeli bir haber geldi.

#1
Foto - Dünya genelinde 50 milyonu aşkın kişinin enfekte olmasına ve yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne yol açan corona virüs (Covid-19) pandemisine karşın geliştirilen aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Covid-19 karşı yüzde 90’dan fazla ekinlik gösterdiği duyurulan Pfizer/BionTech aşısı dağıtıma hazırlanıyor ve yaz aylarından bu yana yüz binlerce doz aşı üretildiği belirtiliyor. İngiltere ve ABD’de yıl sonundan önce kritik durumdaki insanlara dağıtılması planlanan aşının, üretim hattından kargolanmasına kadar olan tüm süreci gösteren fotoğraflar yeni bir aşının geliştirilmesi ve toplu üretimi için gösterilen büyük çabayı gözler önüne seriyor.

Dünya genelinde 50 milyonu aşkın kişinin enfekte olmasına ve yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne yol açan corona virüs (Covid-19) pandemisine karşın geliştirilen aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Covid-19 karşı yüzde 90’dan fazla ekinlik gösterdiği duyurulan Pfizer/BionTech aşısı dağıtıma hazırlanıyor ve yaz aylarından bu yana yüz binlerce doz aşı üretildiği belirtiliyor. İngiltere ve ABD’de yıl sonundan önce kritik durumdaki insanlara dağıtılması planlanan aşının, üretim hattından kargolanmasına kadar olan tüm süreci gösteren fotoğraflar yeni bir aşının geliştirilmesi ve toplu üretimi için gösterilen büyük çabayı gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Pfizer’dan tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada , Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü. Aşının başarısının son testlerde tekrarlanması halinde bu durum birçok insanın haftalar sonra corona virüse karşı aşılanabileceği anlamına geliyor.

Pfizer’dan tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada , Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü. Aşının başarısının son testlerde tekrarlanması halinde bu durum birçok insanın haftalar sonra corona virüse karşı aşılanabileceği anlamına geliyor.

#3
Foto - Bununla birlikte İngiltere ve ABD, karar merciileri tarafından onaylanması halinde aşının yıl sonundan önce kritik durumda bulunan insanlar için kullanılabileceğini duyurdu. Pfizer’ın ABD ile 100 milyon doz, İngiltere ile 10 milyon dozluk bir aşı anlaşması bulunuyor. Diğer yandan, pandemi öyle bir acil durum yarattı ki Pfizer de dahil olmak üzere Oxford/AstraZeneca, Sinovac ve daha pek çok ilaç şirketi, aşılarının işe yarayacaklarına dair herhangi bir kanıt bulunmadan önce dozları üretmeye başladı. Bu nedenle, Pfizer/BionTech’in yaz sonunda, üretime başladığından beri yüz binlerce doz aşısı oluştu. Belçika'nın Puurs kentinde doldurulan şişeler, Amerika'ya tedarik sağlayan Michigan'daki Kalamazoo şehri ile Avrupa'da piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte İngiltere ve ABD, karar merciileri tarafından onaylanması halinde aşının yıl sonundan önce kritik durumda bulunan insanlar için kullanılabileceğini duyurdu. Pfizer’ın ABD ile 100 milyon doz, İngiltere ile 10 milyon dozluk bir aşı anlaşması bulunuyor. Diğer yandan, pandemi öyle bir acil durum yarattı ki Pfizer de dahil olmak üzere Oxford/AstraZeneca, Sinovac ve daha pek çok ilaç şirketi, aşılarının işe yarayacaklarına dair herhangi bir kanıt bulunmadan önce dozları üretmeye başladı. Bu nedenle, Pfizer/BionTech’in yaz sonunda, üretime başladığından beri yüz binlerce doz aşısı oluştu. Belçika'nın Puurs kentinde doldurulan şişeler, Amerika'ya tedarik sağlayan Michigan'daki Kalamazoo şehri ile Avrupa'da piyasaya sürülecek.

#4
Foto - Öte yandan, iki doz halinde uygulanan ve -70 derecede saklanması gereken bu aşının dağıtımının geleneksel aşılara veya oda sıcaklığında toz halinde tutulabilenlere kıyasla daha zor olacağı düşünülüyor. Tonlarca kuru buz, dozları gerekli sıcaklıkta tutacak ve termal sensörler bu değerli kargonun tsıcaklığını sürekli takip edecek. İşte tüm dünyayı umutlandıran aşının adım adım üretim ve dağıtım süreci...

Öte yandan, iki doz halinde uygulanan ve -70 derecede saklanması gereken bu aşının dağıtımının geleneksel aşılara veya oda sıcaklığında toz halinde tutulabilenlere kıyasla daha zor olacağı düşünülüyor. Tonlarca kuru buz, dozları gerekli sıcaklıkta tutacak ve termal sensörler bu değerli kargonun tsıcaklığını sürekli takip edecek. İşte tüm dünyayı umutlandıran aşının adım adım üretim ve dağıtım süreci...

#5
Foto - 1-ANAHTAR KOD: Her şey, Alman firması BioNTech tarafından geliştirilen yenilikçi tedavinin kalbinde yapay genetik kodu üreten 'biyoreaktör' ile başlıyor. Virüs proteinini tetikleyen ve vücudun bununla savaşmasına izin veren sentetik genetik kod, Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech tesisinde üretildi.

1-ANAHTAR KOD: Her şey, Alman firması BioNTech tarafından geliştirilen yenilikçi tedavinin kalbinde yapay genetik kodu üreten 'biyoreaktör' ile başlıyor. Virüs proteinini tetikleyen ve vücudun bununla savaşmasına izin veren sentetik genetik kod, Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech tesisinde üretildi.

#6
Foto - 2- ÜRETİM HATTI Aşı, laboratuar teknisyenleri tarafından steril fırçalamalar yapılan şişelerde toplanıyor.

2- ÜRETİM HATTI Aşı, laboratuar teknisyenleri tarafından steril fırçalamalar yapılan şişelerde toplanıyor.

#7
Foto - 3-ARITMA SÜRECİ: Bu aşamada üretim, Belçika'nın Purrs kentindeki Pfizer fabrikasına taşındı ve kirlenmemesi için sıvı filtrelendi.

3-ARITMA SÜRECİ: Bu aşamada üretim, Belçika'nın Purrs kentindeki Pfizer fabrikasına taşındı ve kirlenmemesi için sıvı filtrelendi.

#8
Foto - 4- DOLUM İSTASYONU: Teknisyenler, önümüzdeki yıl bir milyar dozu hedefleyen Pfizer ve BioNTech ile ağır bir iş yükü için hazırlanıyor.

4- DOLUM İSTASYONU: Teknisyenler, önümüzdeki yıl bir milyar dozu hedefleyen Pfizer ve BioNTech ile ağır bir iş yükü için hazırlanıyor.

#9
Foto - 5-HERKESE UYGUN DOZ: Aşılar, artık enjeksiyonlar için kullanılacak olan cam şişelere dökülmeye hazır.

5-HERKESE UYGUN DOZ: Aşılar, artık enjeksiyonlar için kullanılacak olan cam şişelere dökülmeye hazır.

#10
Foto - 6-AŞILAR KAPAKLANIYOR: Avrupa'ya tedarik sağlayacak fabrikada flakonlara mor kapaklar yerleştirildi.

6-AŞILAR KAPAKLANIYOR: Avrupa'ya tedarik sağlayacak fabrikada flakonlara mor kapaklar yerleştirildi.

#11
Foto - 7-ÖNCE GÜVENLİK: Aşının her bir dozu incelendi ve dikkatlice kontrol edildi.

7-ÖNCE GÜVENLİK: Aşının her bir dozu incelendi ve dikkatlice kontrol edildi.

#12
Foto - 8- EKSİ 75 DERECE SOĞUTMA: Aşının kararlı kimyasal halde olması için eksi 75 derecede ultra soğuk bir depoda tutulması gerekiyor.

8- EKSİ 75 DERECE SOĞUTMA: Aşının kararlı kimyasal halde olması için eksi 75 derecede ultra soğuk bir depoda tutulması gerekiyor.

#13
Foto - 9-DONDURULMUŞ ŞEKİLDE NAKLİYEYE HAZIRLANIYOR: Pfizer, aşısının yalnızca normal buzdolabı sıcaklıklarında beş gün tutulabileceğini, bu nedenle nakliye için donmuş durumda kaldıklarını söyledi..

9-DONDURULMUŞ ŞEKİLDE NAKLİYEYE HAZIRLANIYOR: Pfizer, aşısının yalnızca normal buzdolabı sıcaklıklarında beş gün tutulabileceğini, bu nedenle nakliye için donmuş durumda kaldıklarını söyledi..

#14
Foto - 10-EN DEĞERLİ KARGO: Aşıların hepsi dağıtıma hazır.

10-EN DEĞERLİ KARGO: Aşıların hepsi dağıtıma hazır.

#15
Foto - 11-TERMAL SICAKLIK KONTROLÜ SAĞLAYAN KARGO Aşıların nakliyesi termal sıcaklık kontrolü sağlayan kasalarda yapılıyor.

11-TERMAL SICAKLIK KONTROLÜ SAĞLAYAN KARGO Aşıların nakliyesi termal sıcaklık kontrolü sağlayan kasalarda yapılıyor.

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