Dünyanın merakla beklediği aşı yola çıkıyor! Adım adım görüntülendi

Bununla birlikte İngiltere ve ABD, karar merciileri tarafından onaylanması halinde aşının yıl sonundan önce kritik durumda bulunan insanlar için kullanılabileceğini duyurdu. Pfizer’ın ABD ile 100 milyon doz, İngiltere ile 10 milyon dozluk bir aşı anlaşması bulunuyor. Diğer yandan, pandemi öyle bir acil durum yarattı ki Pfizer de dahil olmak üzere Oxford/AstraZeneca, Sinovac ve daha pek çok ilaç şirketi, aşılarının işe yarayacaklarına dair herhangi bir kanıt bulunmadan önce dozları üretmeye başladı. Bu nedenle, Pfizer/BionTech’in yaz sonunda, üretime başladığından beri yüz binlerce doz aşısı oluştu. Belçika'nın Puurs kentinde doldurulan şişeler, Amerika'ya tedarik sağlayan Michigan'daki Kalamazoo şehri ile Avrupa'da piyasaya sürülecek.