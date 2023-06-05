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Dünya
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Dünyanın konuştuğu plaj

2023-06-05 14:20:58
Dünyanın konuştuğu plaj

ABD’de bulunan Glass Plajı her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi ağırlıyor.

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Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Glass Plajı'ndan bir görünüm.

#2
Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

Glass Beach, Fort Bragg, Kaliforniya yakınlarındaki MacKerricher Eyalet Parkı'na bitişik bir plajdır ve adını, kasabanın kuzey kesimine yakın bir sahil şeridine yıllarca çöp atılması sonucu oluşan deniz camının bol olduğu bir dönemden almıştır. Bu eyalet parkında cam toplamak yasadışıdır.

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Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

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Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

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Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

#6
Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

#7
Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

#8
Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

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Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

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Foto - Dünyanın konuştuğu plaj

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