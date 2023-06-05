2023-06-05 14:20:58 Dünyanın konuştuğu plaj
ABD’de bulunan Glass Plajı her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi ağırlıyor.
ABD’de bulunan Glass Plajı her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi ağırlıyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Glass Plajı'ndan bir görünüm.
Glass Beach, Fort Bragg, Kaliforniya yakınlarındaki MacKerricher Eyalet Parkı'na bitişik bir plajdır ve adını, kasabanın kuzey kesimine yakın bir sahil şeridine yıllarca çöp atılması sonucu oluşan deniz camının bol olduğu bir dönemden almıştır. Bu eyalet parkında cam toplamak yasadışıdır.
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