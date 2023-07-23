Dünyanın konuştuğu görüntü! Gökyüzünde 'siyah kütle'

ÇILGIN TEORİLER Görüntünün gündem olması üzerine birçok sosyal medya platformunda kullanıcılar komplo teorisi üretmeye başladı. Birçoğu, havada süzülen karanlık, ruh benzeri bir figürü olan Harry Potter serisinde bulunan 'Ruh emiciler'e benzetti. Bazı kullanıcılar ise duruma bilimsel yaklaştı ve kütlenin aslında yerden alçakta görünen bir bulut türü olan bir 'skud bulutu 'olduğu sonucuna vardı. Bu bulut türü genellikle düzensiz formlarda çok nadiren görülür. Bir başka kullanıcı ise Google'da skud bulutlarını arattığını ve görüntünün birbirleriyle uyuşmadığını belirtti.