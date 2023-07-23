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Aktüel
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Dünyanın konuştuğu görüntü! Gökyüzünde 'siyah kütle'

2023-07-23 12:40:21
Dünyanın konuştuğu görüntü! Gökyüzünde 'siyah kütle'

Sokakta yürürken gökyüzündeki ilginç görüntüyü çeken TikTok kullanıcısı havada 'sıvı bir metal' gibi olan bir kütleyi kayıtlara geçirdi.

#1
Foto - Dünyanın konuştuğu görüntü! Gökyüzünde 'siyah kütle'

Sosyal medyada gündem olan ve kısa sürede dünya basınında da yankı uyandırdı. Avustralya'da kayıtlara geçen o anlarda havada 'karanlık bir kütle' göze çarptı. Görüntüyü kaydeden Sidneyliler ise kütleye 'sıvı bir metal' gibi yorumunda bulundu.

#2
Foto - Dünyanın konuştuğu görüntü! Gökyüzünde 'siyah kütle'

ÇILGIN TEORİLER Görüntünün gündem olması üzerine birçok sosyal medya platformunda kullanıcılar komplo teorisi üretmeye başladı. Birçoğu, havada süzülen karanlık, ruh benzeri bir figürü olan Harry Potter serisinde bulunan 'Ruh emiciler'e benzetti. Bazı kullanıcılar ise duruma bilimsel yaklaştı ve kütlenin aslında yerden alçakta görünen bir bulut türü olan bir 'skud bulutu 'olduğu sonucuna vardı. Bu bulut türü genellikle düzensiz formlarda çok nadiren görülür. Bir başka kullanıcı ise Google'da skud bulutlarını arattığını ve görüntünün birbirleriyle uyuşmadığını belirtti.

#3
Foto - Dünyanın konuştuğu görüntü! Gökyüzünde 'siyah kütle'

UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ Monash Üniversitesi'ndeki Dünya, Atmosfer ve Çevre Okulu'ndan Martin Singh görüntünün 'garip' olduğuna vurgu yaptı. Resmi kaynaklarda Pannus olarak adlandırılan durumun son derece nadir nem oranlarında ortaya çıktığını hatırlattı. Singh açıklamalarının devamında konuyla ilgili şöyle dedi:

#4
Foto - Dünyanın konuştuğu görüntü! Gökyüzünde 'siyah kütle'

Açıklamalarının devamında Sing, normalde bu bulut türünün daha kalın olduğunu ancak kayıtlara yok olmak üzere çekildiği için ince bir kütle gibi gözüktüğünü dile getirdi.

#5
Foto - Dünyanın konuştuğu görüntü! Gökyüzünde 'siyah kütle'

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