Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak! Hizmete girdi

Bu gemi, testler zamanında 60 gün seyir yaptı. Bu, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi. amiral gemisi. Ülkemde savunma sanayi sizden (Cumhurbaşkanı Erdoğan) önce ve sizden sonra diye anılacaktır. Bu konuda yaptıklarınız unutulmaz. Bu gemi yüzde 100 milli gemi. Gemi inşa sanayi olarak yapamayacağımız gemi yok. Uluslararası uzmanların söylemiyle artık şampiyonlar ligindeyiz. Bu gemiyi anlatmaya ne dakikalar, ne saatler, ne günler yeter. Bu gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil."