SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İlkel aletlerle oyularak yapılmıştı: Dünyanın en tehlikelisi tamamen buz tuttu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlkel aletlerle oyularak yapılmıştı: Dünyanın en tehlikelisi tamamen buz tuttu!

Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak kabul edilen Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan Taş Yolu, dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

#1
Foto - İlkel aletlerle oyularak yapılmıştı: Dünyanın en tehlikelisi tamamen buz tuttu!

Yaz aylarında macera ve doğa tutkunlarının uğrak noktası olan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, kış mevsiminde bambaşka bir görünüme büründü. Erzincan’da etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yolun büyük bölümü buzla kaplanırken, sürüş ve yürüyüş güvenliği daha da zorlaştı.

#2
Foto - İlkel aletlerle oyularak yapılmıştı: Dünyanın en tehlikelisi tamamen buz tuttu!

132 YILLIK EMEKLE KAYALARA OYULDU Kemaliye’yi İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870 yılında yapımına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un sarp kayalıklarının yöre halkı tarafından ilkel aletlerle oyulmasıyla inşa edildi. Yaklaşık 132 yıl süren zorlu çalışmaların ardından devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlanan yol, zamanla genişletilerek araç geçişine uygun hale getirildi.

#3
Foto - İlkel aletlerle oyularak yapılmıştı: Dünyanın en tehlikelisi tamamen buz tuttu!

UÇURUMLAR, TÜNELLER VE KESKİN VİRAJLAR Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yolu, yer yer 400 ila 500 metreyi bulan dik kayalık yamaçların arasından geçiyor. Yol boyunca bulunan irili ufaklı 38 tünel, keskin virajlar ve uçurumlar, güzergâhı ulaşımdan çok macera turizminin bir parçası haline getiriyor.

#4
Foto - İlkel aletlerle oyularak yapılmıştı: Dünyanın en tehlikelisi tamamen buz tuttu!

"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLLARI" LİSTESİNDE Fırat Nehri kıyısında uzanan Taş Yolu, tehlikeli ve zorlu yolları tanıtan “dangerousroads” adlı internet sitesi tarafından “dünyanın en tehlikeli yolları” arasında gösteriliyor.

#5
Foto - İlkel aletlerle oyularak yapılmıştı: Dünyanın en tehlikelisi tamamen buz tuttu!

Yolun, Çin’deki dünyaca ünlü Guoliang Tüneli’nden bazı noktalarda daha riskli olduğu belirtiliyor.

#6
Foto - İlkel aletlerle oyularak yapılmıştı: Dünyanın en tehlikelisi tamamen buz tuttu!

BUZ SARKITLARI FOTOĞRAFÇILARI CEZBEDİYOR İlçe sakinlerinden Şevket Gültekin, soğuk havanın etkisiyle Taş Yolu’nun özellikle tünel içlerinde buz tuttuğunu belirterek, “Tünellerde oluşan buz sarkıtları fotoğraf severlerin ilgisini çekiyor. Ancak yol, bu haliyle oldukça tehlikeli” dedi.

