Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Dünyanın en zengin insanları belli oldu! Teknoloji devleri zirvede yer aldı

  • Teknoloji sadece hayatımızı değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sektöre evlerinin garajında adım atanlara da bir servet kazandırıyor. Bu durum Oxfam’ın yayınladı 'en zengin isimler' listesi ile bir kez daha kanıtlandı. Teknoloji dünyasının ünlü isimleri listenin tepesindeki yerlerini aldı. İşte Google, Microsoft, Amazon ve Facebook'u yaratanların da aralarında bulunduğu dünyanın en zengin isimler...

  • 10- Larry Ellison (Oracle) Serveti: 45.3 milyar sterlin

  • 9 ve 8- CHARLES ve DAVID KOCH (Koch Industries) Serveti: 46.5 milyar sterlin

  • 7- CARLOS SLIM HELU (America Movil) Serveti: 52 milyar sterlin

  • 6- AMANCIO ORTEGA (Zara) Serveti: 54.3 milyar sterlin

  • 5- MARK ZUCKERBERG (Facebook) Serveti: 55 milyar sterlin

  • 4- BERNARD ARNAULT (LVMH) Serveti: 55.8 milyar sterlin

  • 3- WARREN BUFFETT (Berkshire Hathaway holding) Serveti: 65.1 milyar sterlin

  • 2- BILL GATES (Microsoft) Serveti: 69.8 milyar sterlin

  • 1- JEFF BEZOS (Amazon) Serveti: 86.8 milyar sterlin

HDP Van belediye başkan adayları 2019
HDP Van belediye başkan adayları 2019
Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

Son Eklenen Haberler

Sevilla Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  1. Sevilla Barcelona maçı ne zaman, saat..
  2. Balıkesir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
  3. Beylikdüzü'nde vinç devrildi
  4. MS hastalığı nedir? MS hastalığının..
  5. Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye..
  6. Halka yeni bölüm fragmanı yayınlandı..
  7. Ordu'da silahlı kavga: 3 yaralı
  8. Maçın ardından
  9. Midyat'ta 32 yıl önce şehit edilen 11..
  10. Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını..
  11. Grip mi? Nezle mi? Griple nezle..
  12. Şanlıurfa'da kanocu sayısı arttı
  13. Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in..
  14. Müjdat Gezen'in avukatından açıklama!
  15. "Yüzyılın anlaşması İslam ümmetini..
  16. Altun: "ABD, Suriye'deki güçlerinin..
  17. Kocaeli'de cinayet
  18. Fernandao transferi resmen açıklandı!..
  19. Kılıçdaroğlu'ndan "Ayşen Gruda"..
  20. GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu