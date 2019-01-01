Dünyanın en zengin insanları belli oldu! Teknoloji devleri zirvede yer aldı
Teknoloji sadece hayatımızı değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sektöre evlerinin garajında adım atanlara da bir servet kazandırıyor. Bu durum Oxfam’ın yayınladı 'en zengin isimler' listesi ile bir kez daha kanıtlandı. Teknoloji dünyasının ünlü isimleri listenin tepesindeki yerlerini aldı. İşte Google, Microsoft, Amazon ve Facebook'u yaratanların da aralarında bulunduğu dünyanın en zengin isimler...
10- Larry Ellison (Oracle) Serveti: 45.3 milyar sterlin
9 ve 8- CHARLES ve DAVID KOCH (Koch Industries) Serveti: 46.5 milyar sterlin
7- CARLOS SLIM HELU (America Movil) Serveti: 52 milyar sterlin
6- AMANCIO ORTEGA (Zara) Serveti: 54.3 milyar sterlin
5- MARK ZUCKERBERG (Facebook) Serveti: 55 milyar sterlin
4- BERNARD ARNAULT (LVMH) Serveti: 55.8 milyar sterlin
3- WARREN BUFFETT (Berkshire Hathaway holding) Serveti: 65.1 milyar sterlin
2- BILL GATES (Microsoft) Serveti: 69.8 milyar sterlin
1- JEFF BEZOS (Amazon) Serveti: 86.8 milyar sterlin