Dünyanın en zehirlilerinden! O örümcek Türkiye'de görüldü

Ender görülen örümcek türünü görüntüleyen Bayır ve Çiftçioğlu, “ArzularKabaköy beldesinde dünyada görülen en zehirli örümceklerden birisini bulduk. Yapısı çok farklı diğer örümceklerden birisi. Türkiye'de bazı bölgelerde ender olarak görünüyor. Örümceğin ağında yakaladığı avı var” ifadelerini kullandı. Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken "argiope lobata" türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin ‘nörodejeneratif’ hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi. Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı buluyor.