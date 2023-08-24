Dünyanın en zehirlilerinden! O örümcek Türkiye'de görüldü

ArzularKabaköy Beldesi Esentepe Mahallesi muhtarı Özgür Bayır ve Sedat Çiftçioğlu tarafından bulunan örümcek, farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle tesadüfen fark edildi. Fotoğrafını çekerek internetten yaptıkları araştırmada örümceğin daha önce Gümüşhane bölgesinde çok görülmeyen ve dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu belirleyen Bayır ve Çiftçioğlu, örümceğin eşini bile yiyebilen bir tür olduğu fakat kolay kolay insanlara saldırmadığı, güçlü zehiriyle ağına takılan avını anında öldürebildiğini öğrendi.