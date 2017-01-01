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Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

  • Rusya’da dondurucu soğuğun günlük yaşamı etkilemediği bir şehir var. ‘Dünyanın en soğuk kenti’ unvanına sahip olan Yakutsk kenti.

  • Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk’da 250 bin kişi yaşıyor.

  • 1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

  • Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.

  • Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

  • Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.

  • Bölge Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.

  • Bölge mineral açısından ise oldukça zengin. Yakutsk dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya’da bulunan altın madenlerinin yüzde 40’ının bulunduğu bir şehir. Ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.

  • Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.

  • Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

  • Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

  • Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

  • Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

  • Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

  • Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

  • Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

  • Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da hayat

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