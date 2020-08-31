2020-08-31 21:26:46 Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri
Dünyanın en sinirli ülkelerini belirlemek için çarpıcı bir araştırma yapıldı.
Dünyanın en sinirli ülkelerini belirlemek için çarpıcı bir araştırma yapıldı.
2018 yılında yapılan ve yeni paylaşılan araştırmada en sinirli ülkeler açıklandı.
Araştırmada en sinirli ülke Ermenistan olarak belirlenirken Türkiye'nin sırası ise şaşırttı.
1. Ermenistan: Yüzde 45
2. Irak: Yüzde 44
3. İran: Yüzde 43
4. Filistin: Yüzde 43
5. Fas: Yüzde 41
6. Türkiye: Yüzde 40
7. Nijer: Yüzde 39
8. Çad: Yüzde 38
9. Libya: Yüzde 38
10. Pakistan: Yüzde 38
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