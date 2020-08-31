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Hayat-Aktüel
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Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri

2020-08-31 21:26:46
Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri

Dünyanın en sinirli ülkelerini belirlemek için çarpıcı bir araştırma yapıldı.

#1
Foto - 2018 yılında yapılan ve yeni paylaşılan araştırmada en sinirli ülkeler açıklandı.

2018 yılında yapılan ve yeni paylaşılan araştırmada en sinirli ülkeler açıklandı.

#2
Foto - Araştırmada en sinirli ülke Ermenistan olarak belirlenirken Türkiye'nin sırası ise şaşırttı.

Araştırmada en sinirli ülke Ermenistan olarak belirlenirken Türkiye'nin sırası ise şaşırttı.

#3
Foto - 1. Ermenistan: Yüzde 45

1. Ermenistan: Yüzde 45

#4
Foto - 2. Irak: Yüzde 44

2. Irak: Yüzde 44

#5
Foto - 3. İran: Yüzde 43

3. İran: Yüzde 43

#6
Foto - 4. Filistin: Yüzde 43

4. Filistin: Yüzde 43

#7
Foto - 5. Fas: Yüzde 41

5. Fas: Yüzde 41

#8
Foto - 6. Türkiye: Yüzde 40

6. Türkiye: Yüzde 40

#9
Foto - 7. Nijer: Yüzde 39

7. Nijer: Yüzde 39

#10
Foto - 8. Çad: Yüzde 38

8. Çad: Yüzde 38

#11
Foto - 9. Libya: Yüzde 38

9. Libya: Yüzde 38

#12
Foto - 10. Pakistan: Yüzde 38

10. Pakistan: Yüzde 38

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