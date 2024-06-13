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İslam
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Dünyanın en şanslı minikleri!

2024-06-13 18:44:27
Dünyanın en şanslı minikleri!

Binlerce kişinin ziyaret ettiği Kabe'yi babalarının omuzlarında tavaf eden çocuklar ilgiyle karşılanıyor.

#1
Foto - Dünyanın en şanslı minikleri!

Medine'den hacı adaylarının da gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı Mekke'de, Kabe ziyaretleri sürüyor.

#2
Foto - Dünyanın en şanslı minikleri!

Hacı adayları, Arafat ziyaretine az bir süre kala kutsal topraklardaki günlerini, umreyle tavafla ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyor.

#3
Foto - Dünyanın en şanslı minikleri!

Kabe'yi tavaf edenler arasındaki küçük çocuklar da dikkati çekiyor.

#4
Foto - Dünyanın en şanslı minikleri!

Anne ve babalarının omuzlarında Kabe'yi tavaf eden, telbiye getiren ve dua eden çocuklara hacı adayları da sevgi gösteriyor.

#5
Foto - Dünyanın en şanslı minikleri!

#6
Foto - Dünyanın en şanslı minikleri!

#7
Foto - Dünyanın en şanslı minikleri!

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