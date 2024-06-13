2024-06-13 18:44:27 Dünyanın en şanslı minikleri!
Binlerce kişinin ziyaret ettiği Kabe'yi babalarının omuzlarında tavaf eden çocuklar ilgiyle karşılanıyor.
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Binlerce kişinin ziyaret ettiği Kabe'yi babalarının omuzlarında tavaf eden çocuklar ilgiyle karşılanıyor.
Medine'den hacı adaylarının da gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı Mekke'de, Kabe ziyaretleri sürüyor.
Hacı adayları, Arafat ziyaretine az bir süre kala kutsal topraklardaki günlerini, umreyle tavafla ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyor.
Kabe'yi tavaf edenler arasındaki küçük çocuklar da dikkati çekiyor.
Anne ve babalarının omuzlarında Kabe'yi tavaf eden, telbiye getiren ve dua eden çocuklara hacı adayları da sevgi gösteriyor.
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