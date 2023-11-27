2023-11-27 19:14:12 Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok
Çoban köpeği olarak dünyanın en ünlü köpekleri arasında yer alan Sivas Kangal Çoban Köpeği, yüzyıllardır beslenen en iyi dostlardan biri. Büyük boyutları ve güçlü yapıları sayesinde sürüleri kurt ve diğer yırtıcı hayvanlardan korumada oldukça etkilidirler. Ayrıca, bekçi köpeği olarak da oldukça başarılıdırlar. Prof. Dr. Sevgi Durna Daştan, dünyanın en sadık ve en cesur çoban köpeği olan Kangal çoban köpeği ırkının bilinmeyen yönlerini anlattı.