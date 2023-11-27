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Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

2023-11-27 19:14:12
Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

Çoban köpeği olarak dünyanın en ünlü köpekleri arasında yer alan Sivas Kangal Çoban Köpeği, yüzyıllardır beslenen en iyi dostlardan biri. Büyük boyutları ve güçlü yapıları sayesinde sürüleri kurt ve diğer yırtıcı hayvanlardan korumada oldukça etkilidirler. Ayrıca, bekçi köpeği olarak da oldukça başarılıdırlar. Prof. Dr. Sevgi Durna Daştan, dünyanın en sadık ve en cesur çoban köpeği olan Kangal çoban köpeği ırkının bilinmeyen yönlerini anlattı.

#1
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, SCÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Sevgi Durna Daştan, "Kangal çoban köpeği ırkı, Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından 2018 yılında müstakil ırk tescili yapılmak kaydıyla Türkiye'nin bilinen ilk ırk tescili yapılmış köpek ırklarından bir tanesidir. "

#2
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

"Anadolu'ya Orta Asya'dan gelen Türk boyları ile geldiği Sivas ve çevresine gelinceye kadar ki karşılaştığı çevresel faktörlere bağlı olarak geçirdiği değişimlerle birlikte günümüzdeki haline geldiğini savunan görüşler vardır. Atasal kökeninin Kafkas Mastifi olduğuna dair görüşler vardır. Dağlık ve soğuk bölgelerde yaşamaya adapte olan bir köpektir" dedi.

#3
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

Çoban köpeklerinin bekçi köpekleri olmadığının altını çizen Daştan, "Genel olarak kamuoyunda düşünüldüğünün aksine kangal çoban köpeği ırkı bir bekçi köpeği değildir. "

#4
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

"Her ne kadar bekçi köpeği görevlerini yapabilecek kapasiteye sahip olsa da kangal çoban köpeği ırkı Kinoloji Federasyonu tarafından da sürü koruma köpeği olarak sınıflandırılmıştır."

#5
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

"Kendisine emanet edilen büyükbaş veya küçükbaş hayvan ırklarının sürü kontrolünün yapılmasında, korunması ve muhafaza edilmesinde görev alan bir köpek ırkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürüler için tehdit olabilecek tilki, kurt gibi hayvanlara karşı sürülerini savunur ve bu tehditleri korkutmak vasıtasıyla uzaklaştırma görevi görür. Gerekirse son çare olarak da kavgaya girer." dedi.

#6
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

Daştan, Kangalların saldırgan değil, korumacı bir karaktere sahip olduklarını vurgulayarak, "Kangal çoban köpeği ırkı agresif bir köpek ırkı değildir. Saldırgan hiç değildir. Aksine korumacı ve sahiplenicidir. Şiddete başvurmaz, tehditleri öncelikle uzaklaştırmak için gayret eder."

#7
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

"Uzaklaşmayan tehditlere de son çare olarak saldırır. Saldırırken de amacı yaralamak veya parçalamak içgüdüsüyle değil, korkutarak etkisiz hale getirmek içgüdüsüyle hareket etmektedir." dedi.

#8
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

Daştan, Kangallarda ki benzersiz sadakatin ebeveynden yavruya geçtiğini ifade ederek, "Kangal çoban köpeği ırkı diğer bilinen köpek ırklarıyla kıyaslandığında, benzersiz şekilde yüksek bir sadakat ve bağlılık duygusuna sahiptir. Sahibi olan aileye derin bir sadakat ve bağlılık gösterir. "

#9
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

"Enteresan bir şekilde bu bağlılık yavrularına da geçer. Ebeveyn olan köpeğin yavruları da aynı aileye sadakat göstermektedir. İlginç olan diğer bir husus da Kangal çoban köpeği ırkı sahibi olan ailenin akrabalarına ve sonradan aileye katılan üyelerine ve soy bağıyla aileye sonradan katılan bireylere karşıda korumacı bir tavır sergiler. Onlara da sadakatle bağlılık duygusu geliştirir." Şeklinde konuştu.

#10
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

Daştan, özellikle sosyal medyada yer alan görüntülerde saldırgan türlerin Kangallar olarak tanımlanmasını eleştirip şunları söyledi.

#11
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

"Her insan birbirinden farklı olduğu gibi köpekte bir canlı organizmadır. Köpekler arsında da bireysel farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar genetik farklılıkların dışında çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Köpeklerin beslenme şartları, sağlık durumları, eğitimlerine bağlı olarak da köpekler bireysel özellikler gösterebilirler. "

#12
Foto - Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Her an her şey olabilir, hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok

"Bazıları daha hantal, bazıları daha çevik, bazıları daha iriyarı, bazıları çelimsiz olabilir. Bunlar bireysel farklılıklardır. Sosyal medyada dolaşan çeşitli videolara bakarak köpeklerin ırklarının belirtilmesini ve her türe Kangal çoban köpeği denilmesini doğru bulmuyorum. "

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