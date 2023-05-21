Dünyanın en nadir çiçeklerinden biri!

Dünyada nadir bulunan bitki türlerinden olan ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak da adlandırılan ters laleler, Tunceli’de doğaseverlerin oldukça ilgisini çekiyor. Koruma altında olan ve karların erimesiyle birlikte dağların zirvesinde açan ters laleleri görmek isteyen doğaseverler yorucu bir yolculuğun ardından bu çiçeği seyretmenin ve fotoğraflamanın keyfini yaşıyor. Tunceli’de ters laleleri görmek için düzenlenen geziye katılan Loran Polat ise muhteşem manzara eşliğinde akordeon çalarak arkadaşlarına müzik ziyafeti verdi.