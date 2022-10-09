Dünyanın en iyisi seçilmişti... İstanbul Havalimanı'ndan gururlandıran tablo

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında Ocak-Eylül döneminde toplam uçak trafiği 280 bin 505, yolcu sayısı 40 milyon 222 bin oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hatlarda 4 milyon 581 bin, dış hatlarda 3 milyon 23 bin olmak üzere, toplam 7 milyon 605 bin yolcu ağırlandı. Antalya Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 4 milyon 603 bin, dış hat yolcu sayısı 20 milyon 222 bin olmak üzere, toplam 24 milyon 825 bin yolcu trafiği gerçekleşti.