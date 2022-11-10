2022-11-10 15:57:19 Dünyanın en iyilerinden farkı yok! F-16’lara yerli ve milli gerdanlık
Türkiye’nin savunma sanayii alanında elinde olan donanımlarını yerlileştirecek ve millileştirecek Özgür Projesi, halihazırda var olan F-16’ların modernizasyonunda önemli rol oynayacak. Proje çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen ‘Aktif Faz Dizinli Radar’ yani AESA olarak bilinen radar sistemi ile kullanılan radar sistemlerinin kabiliyetleri önemli ölçüde artacak. Proje çerçevesinde üretilen radar, sadece F-16 modernizasyonunda değil, aynı zamanda İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) da kullanılacak. Radarın ilk uygulaması ise AKINCI İHA’da gerçekleştirilecek.