Dünyanın en iyilerinden farkı yok! F-16’lara yerli ve milli gerdanlık

Radarın takılacağı donanımlar hakkında bilgi veren Demir, “Bugün gördüğümüz AESA radar dediğimiz radarımızın da ilk uygulamasını insansız sistemlerde yani AKINCI’mıza AESA radarını çok kısa bir süre içerisinde takacağız. Daha sonra da F-16’larımızda, daha sonra diğer modellerde ve sonrasında milli muharip uçağımızda da bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiye’nin hava gücünü hava-yer ve hava-hava mücadelelerindeki etkinliğini çok daha arttıracak sistemlerle devirde olacağız inşallah. Daha önümüzde almamız gereken çok mesafeler olduğunu görüyorum. Ama şu ana kadar yaptıklarımız bu mesafelerin çok daha hızlı ve başarılı şekilde alınacağını bize gösteriyor” dedi.