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Spor
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Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

2024-04-15 11:45:50
Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS) sayfası, her ay düzenli olarak yayınladığı yılın takımları listesini güncelledi. 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihlerini baz alan IFFHS, güncellenen listede Süper Lig takımlarına da yer verdi. Avrupa'nın en iyi takımlarının olduğu listeye 15. sıradan giren İstanbul devi damga vurdu. İşte dünyanın en iyi futbol kulüpleri...

#1
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması 1-Manchester City - 401

#2
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

2-Real Madrid - 332

#3
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

3- Internazionale Milano - 311

#4
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

4- Bayer Leverkusen - 279

#5
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

5- AC Milan - 253

#6
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

6- AS Roma - 241,5

#7
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

7- Atletico Madrid - 232

#8
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

8- PSV Eindhoven - 229,5

#9
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

9- Barcelona - 228

#10
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

10- Bayern Münih - 227

#11
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

11- Liverpool - 227

#12
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

12- Union Saint-Gilloise - 224

#13
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

13- Sporting Lisbon - 224

#14
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

14- West Ham United - 215,5

#15
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

15- Fenerbahce - 214,5

#16
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

16- Atalanta - 213

#17
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

17- Porto - 212

#18
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

18- RB Leipzig - 212

#19
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

19- Arsenal - 212

#20
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

20- Paris Saint-Germain – 208

#21
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

27- Galatasaray – 206

#22
Foto - Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...

101- Beşiktaş – 136,5

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