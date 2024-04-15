2024-04-15 11:45:50 Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: Resmen şok olacaksınız...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS) sayfası, her ay düzenli olarak yayınladığı yılın takımları listesini güncelledi. 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihlerini baz alan IFFHS, güncellenen listede Süper Lig takımlarına da yer verdi. Avrupa'nın en iyi takımlarının olduğu listeye 15. sıradan giren İstanbul devi damga vurdu. İşte dünyanın en iyi futbol kulüpleri...