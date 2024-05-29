Dünyanın en iyi ekmeği seçildi! İşte Bafra pidesinin lezzet sırrı

İlk kez tatmasına rağmen Bafra pidesinin dünyadaki en iyi yemekler listesine Türkiye’den girecek birkaç yemekten birisi olduğuna karar verdiğini belirten Mersin’den Samsun’a gezmeye gelen Ümit Alparslan, “Mersin’den arkadaşımı ziyarete geldim. O da beni Samsun’da pide yemeye getirdi. Bafra pidesi tattık. İlk defa denediğim bir lezzet. Bence de çok güzel bir yemek olmuş. Hamuru çıtır çıtır ediyor. İçindeki kıyma harcı çok güzel. Üzerine sonradan tereyağı sürülmüş. Isırdığımda tereyağının damladığını görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir yemekmiş. Görünümü de çok enteresan. Kızartılmış şeker kamışını andırıyor. Tatlı görüntüsü var ve lezzeti de ona göre çok güzel. Bence Türkiye’de dünyanın en iyileri arasında sayılabilecek birkaç yemek var, Bafra pidesi de onlardan birisi” şeklinde konuştu.