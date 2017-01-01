Dünyanın en ilginç mesleği: Hamamböceği yetiştiriciliği
Asya ülkesi Çin'de ilginç bir meslek... Ülkede hamamböceği yetiştiriciliği yapılıyor. Yemek artıklarının geri dönüşümünde kullanılan hamamböcekleri, ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor.
Shandong bölgesinde üretim yapan bir çiftlik sahibi, günde yaklaşık 50 ton yemek artığını hamamböceklerine yedirdiklerini dile getirdi.
Shandong bölgesinde üretim yapan bir çiftlik sahibi, günde yaklaşık 50 ton yemek artığını hamamböceklerine yedirdiklerini dile getirdi.
Bu artıkları yiyen böcekler de daha sonra ilaç firmaları tarafından işlemden geçiyor.
Bu artıkları yiyen böcekler de daha sonra ilaç firmaları tarafından işlemden geçiyor.
İşlemden geçen böcekler özellikle domuzlara ve bir kısım diğer çiftlik hayvanlarına yediriliyor.
İşlemden geçen böcekler özellikle domuzlara ve bir kısım diğer çiftlik hayvanlarına yediriliyor.
Protein değerinin yüksek olduğunu söyleyen üreticiler bunun kendilerine oldukça iyi gelir bıraktığını söyledi.
Gooddoctor isimli şirketin müdürü Wen Jianguo, hamamböceklerinin yara iyileştirilmesinde, ülser gibi hastalıklarda ve hatta mide kanseri tedavisinde bile kullanıldığını iddia etti.
Çiftliğinde 3.5 milyon böcek barındıran Li Bingcai, hamamböceği çiftliğine 146 bin dolarlık (800 bin lira) bir yatırım yaptı ve yeni çiftlikler açacağını da söyledi.
Hamamböcekleri kozmetik sektöründe de kulllanılıyor. Yüz maskesi ve çeşitli ürünlerde hamamböceği özünden faydalanıldığı ifade ediliyor.
Shandong Insect Industry Association isimli şirketin başkanı olan Liu Yusheng, hamamböceklerini, 'biyo- teknolojik geri dönüşüm elemanları' diye tanımlıyor.
Shandong Insect Industry Association isimli şirketin başkanı olan Liu Yusheng, hamamböceklerini, 'biyo- teknolojik geri dönüşüm elemanları' diye tanımlıyor.