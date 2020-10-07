  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
41
Dünyanın en havalı 40 semti açıkladı! Türkiye'den bir semt listeye girdi

2020-10-07 15:10:13
Dünyanın en havalı 40 semti açıkladı! Türkiye'den bir semt listeye girdi

Önceden dünya çapında onlarca kentte basılan Time Out dergisi, koronavirüs salgınıyla beraber neredeyse tamamen dijital ortama geçerek, gezmekten çok evde kalmaya önem veren yazılar yayımladı. Herkesin artık kendi mahallesinde daha fazla vakit geçirmesi, yayın organının dikkat çektiği konulardan biri oldu. Anketle 38 binden fazla kentliden aldığı bilgileri kullanan dergi, bu sene de dünyanın en havalı 40 semtini seçti. Ancak bu seferki listede o semtteki kültür, yeme, içme ve eğlence mekanları değil, insanların birbiriyle dayanışma göstermesi ve muhitin "şehrin ruhunu yansıtması" daha belirleyici oldu. İşte 40 semt...

#1
Foto - 1. Esquerra de l'Eixample, Barselona

1. Esquerra de l'Eixample, Barselona

#2
Foto - 2. Downtown, Los Angeles

2. Downtown, Los Angeles

#3
Foto - 3. Sham Shui Po, Hong Kong

3. Sham Shui Po, Hong Kong

#4
Foto - 4. Bedford-Stuyvesant, New York

4. Bedford-Stuyvesant, New York

#5
Foto - 5. Yarraville, Melburn

5. Yarraville, Melburn

#6
Foto - 6. Wedding, Berlin

6. Wedding, Berlin

#7
Foto - 7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Şanhay

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Şanhay

#8
Foto - 8. Dennistoun, Glasgow

8. Dennistoun, Glasgow

#9
Foto - 9. Haut-Marais, Paris

9. Haut-Marais, Paris

#10
Foto - 10. Marrickville, Sidney

10. Marrickville, Sidney

#11
Foto - 11. Verdun, Montreal

11. Verdun, Montreal

#12
Foto - 12. Kalamaja, Tallinn

12. Kalamaja, Tallinn

#13
Foto - 13. Hannam-dong, Seul

13. Hannam-dong, Seul

#14
Foto - 14. Bonfim, Porto

14. Bonfim, Porto

#15
Foto - 15. Ghosttown, Oakland

15. Ghosttown, Oakland

#16
Foto - 16. Chula-Samyan, Bangkok

16. Chula-Samyan, Bangkok

#17
Foto - 17. Alvalade, Lizbon

17. Alvalade, Lizbon

#18
Foto - 18. Noord, Amsterdam

18. Noord, Amsterdam

#19
Foto - 19. Centro, São Paulo

19. Centro, São Paulo

#20
Foto - 20. Holešovice, Prag

20. Holešovice, Prag

#21
Foto - 21. Lavapiés, Madrid

21. Lavapiés, Madrid

#22
Foto - 22. Opebi, Lagos

22. Opebi, Lagos

#23
Foto - 23. Narvarte, Mexico City

23. Narvarte, Mexico City

#24
Foto - 24. Uptown, Şikago

24. Uptown, Şikago

#25
Foto - 25. Little Five Points, Atlanta

25. Little Five Points, Atlanta

#26
Foto - 26. Wynwood, Miami

26. Wynwood, Miami

#27
Foto - 27. Phibsboro, Dublin

27. Phibsboro, Dublin

#28
Foto - 28. Nørrebro, Kopenhag

28. Nørrebro, Kopenhag

#29
Foto - 29. Bugis, Singapur

29. Bugis, Singapur

#30
Foto - 30. Gongguan, Taipei

30. Gongguan, Taipei

#31
Foto - 31. Soho, London

31. Soho, London

#32
Foto - 32. Binh Tanh, Ho Chi Minh

32. Binh Tanh, Ho Chi Minh

#33
Foto - 33. Melville, Johannesburg

33. Melville, Johannesburg

#34
Foto - 34. Kabutocho, Tokyo

34. Kabutocho, Tokyo

#35
Foto - 35. Porta Venezia, Milano

35. Porta Venezia, Milano

#36
Foto - 36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

#37
Foto - 37. Allston, Boston

37. Allston, Boston

#38
Foto - 38. Bandra West, Mumbai

38. Bandra West, Mumbai

#39
Foto - 39. Arnavutköy, İstanbul

39. Arnavutköy, İstanbul

#40
Foto - 40. Banjar Nagi, Ubud

40. Banjar Nagi, Ubud

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki gelişmelerin ardından bi..
Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste
Gündem

Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste "suya sabuna dokunmadı"

Sabah saatlerinde bir televizyon programına bağlanan başörtü yasakçısı Üstün Dökmen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka ve hast..
Yalçın'dan Çilingiroğlu'na tepki: Üslup mahrumu dili kökünden koparırız
Gündem

Yalçın'dan Çilingiroğlu'na tepki: Üslup mahrumu dili kökünden koparırız

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Türkiye Tabibler Birliği'ni (TTB) savunup MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Prof. Dr. Mehmet Çil..
Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi
Korona Virüs

Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi

Amerika'da bilim insanları koronavirüsün beklenmedik bir özelliğini keşfettiler, buna göre koronavirüsün acıyı 'uyuşturma' özelliği olduğu o..
Esed tarafını seçti! 'Destek vermeye hazırız'
Dünya

Esed tarafını seçti! 'Destek vermeye hazırız'

Rus ajansı RIA'ya açıklamalarda bulunan Beşşar Esed, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye'ye iftira atarak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay