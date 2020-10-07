Dünyanın en havalı 40 semti açıkladı! Türkiye'den bir semt listeye girdi

Önceden dünya çapında onlarca kentte basılan Time Out dergisi, koronavirüs salgınıyla beraber neredeyse tamamen dijital ortama geçerek, gezmekten çok evde kalmaya önem veren yazılar yayımladı. Herkesin artık kendi mahallesinde daha fazla vakit geçirmesi, yayın organının dikkat çektiği konulardan biri oldu. Anketle 38 binden fazla kentliden aldığı bilgileri kullanan dergi, bu sene de dünyanın en havalı 40 semtini seçti. Ancak bu seferki listede o semtteki kültür, yeme, içme ve eğlence mekanları değil, insanların birbiriyle dayanışma göstermesi ve muhitin "şehrin ruhunu yansıtması" daha belirleyici oldu. İşte 40 semt...