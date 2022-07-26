  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
51
Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetler 2022 listesi güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

2022-07-26 08:31:58
Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetler 2022 listesi güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Askeri güç verilerini güncelleyen Global Firepower sitesi 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. 142 ülkelik listede Türk ordusu, askeri güç açısından birçok ülkeyi geride bıraktı. Ülkelerin askeri gücü sıralanırken; insani güç, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikler dikkate alınıyor. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

#1
Foto - 50-Peru Peru Silahlı Kuvvetleri (İspanyolca: Fuerzas Armadas del Perú), Peru'nun ulusal ordusudur. Görevleri; Ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına almak ayrıca Peru'nun ulusal kalkınmasını desteklemek için askerî operasyonları ve eylemleri planlamak, hazırlamak, koordine etmek ve yürütmek”.

50-Peru Peru Silahlı Kuvvetleri (İspanyolca: Fuerzas Armadas del Perú), Peru'nun ulusal ordusudur. Görevleri; Ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına almak ayrıca Peru'nun ulusal kalkınmasını desteklemek için askerî operasyonları ve eylemleri planlamak, hazırlamak, koordine etmek ve yürütmek”.

#2
Foto - 49-Portekiz Portekiz Silahlı Kuvvetleri, Portekiz egemenliğini, çıkarlarını korumak ve uluslararası barışı koruma çabalarına destek ile görevlidir. NATO'nun kurucu ülkelerinden biri olan Portekiz, 1955 yılından bu yana askeri kanadın etkin bir üyesi olmuştur.

49-Portekiz Portekiz Silahlı Kuvvetleri, Portekiz egemenliğini, çıkarlarını korumak ve uluslararası barışı koruma çabalarına destek ile görevlidir. NATO'nun kurucu ülkelerinden biri olan Portekiz, 1955 yılından bu yana askeri kanadın etkin bir üyesi olmuştur.

#3
Foto - 48-Malezya Malezya Silahlı Kuvvetleri (Malayca: Angkatan Tentera Malaysia (ATM)), Malezya'nın silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden oluşmaktadır.

48-Malezya Malezya Silahlı Kuvvetleri (Malayca: Angkatan Tentera Malaysia (ATM)), Malezya'nın silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden oluşmaktadır.

#4
Foto - 47-Suriye Suriye Silahlı Kuvvetleri, Suriye'yi karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan ordu. Suriye ordusu, Suriye Kara Kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetleri, Suriye Deniz Kuvvetleri, Suriye Hava Savunma Kuvvetleri ve ayrıca paramiliter Ulusal Savunma Kuvvetleri'nden oluşmaktadır

47-Suriye Suriye Silahlı Kuvvetleri, Suriye'yi karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan ordu. Suriye ordusu, Suriye Kara Kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetleri, Suriye Deniz Kuvvetleri, Suriye Hava Savunma Kuvvetleri ve ayrıca paramiliter Ulusal Savunma Kuvvetleri'nden oluşmaktadır

#5
Foto - 46-Bangladeş Ordunun birincil görevi, Bangladeş hükümetinin güvenlik ve savunma stratejilerini gerçekleştirmek için gerekli güçleri ve yetenekleri sağlamak ve en önemlisi, dış saldırılara karşı ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaktır.

46-Bangladeş Ordunun birincil görevi, Bangladeş hükümetinin güvenlik ve savunma stratejilerini gerçekleştirmek için gerekli güçleri ve yetenekleri sağlamak ve en önemlisi, dış saldırılara karşı ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaktır.

#6
Foto - 45-Venezuela Venezuela ordusu dünyada 142 ülke arasında 45. sırada yer almaktadır. Silahlı kuvvetlerin birincil amacı, Venezüella topraklarını saldırılara karşı savunmak, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek, arama ve kurtarma yetenekleri sağlamak, doğal afetlerden korunma durumunda sivil halka yardım etmek ve ayrıca sayısız iç güvenlik görevidir. 2018 itibariyle, silahlı kuvvetlerin 123.000 aktif personeli ve 8.000 yedeği bulunmaktadır.

45-Venezuela Venezuela ordusu dünyada 142 ülke arasında 45. sırada yer almaktadır. Silahlı kuvvetlerin birincil amacı, Venezüella topraklarını saldırılara karşı savunmak, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek, arama ve kurtarma yetenekleri sağlamak, doğal afetlerden korunma durumunda sivil halka yardım etmek ve ayrıca sayısız iç güvenlik görevidir. 2018 itibariyle, silahlı kuvvetlerin 123.000 aktif personeli ve 8.000 yedeği bulunmaktadır.

#7
Foto - 44-Kolombiya Kolombiya Silahlı Kuvvetleri, Kolombiya'nın silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Kolombiya Ulusal Polisi'nden oluşmaktadır. 2014 yılı itibarı ile yaklaşık 470,634 personeliyle Latin Amerika'nın en büyük ve en donanımlı silahlı kuvvetlerinden biridir.

44-Kolombiya Kolombiya Silahlı Kuvvetleri, Kolombiya'nın silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Kolombiya Ulusal Polisi'nden oluşmaktadır. 2014 yılı itibarı ile yaklaşık 470,634 personeliyle Latin Amerika'nın en büyük ve en donanımlı silahlı kuvvetlerinden biridir.

#8
Foto - 43-Meksika Meksika Silahlı Kuvvetleri'nde, silahlı kuvvetler Kara ve Deniz kuvvetleri olmak üzere iki entitiye ayrılmaktadır. Hava Kuvvetleri, Başkanlık Muhafızları, Askerî Polis ve Özel Kuvvetler Kara Kuvvetleri'ne bağlı olup kendi komuta zincirlerine sahiptir.

43-Meksika Meksika Silahlı Kuvvetleri'nde, silahlı kuvvetler Kara ve Deniz kuvvetleri olmak üzere iki entitiye ayrılmaktadır. Hava Kuvvetleri, Başkanlık Muhafızları, Askerî Polis ve Özel Kuvvetler Kara Kuvvetleri'ne bağlı olup kendi komuta zincirlerine sahiptir.

#9
Foto - 42-Singapur Singapur Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz ve Hava olmak üzere üç kuvvetten oluşmaktadır.

42-Singapur Singapur Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz ve Hava olmak üzere üç kuvvetten oluşmaktadır.

#10
Foto - 41-Çekya Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Çek Cumhuriyeti'ni dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı koruyan silahlı kuvvetlerdir.

41-Çekya Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Çek Cumhuriyeti'ni dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı koruyan silahlı kuvvetlerdir.

#11
Foto - 40-Arjantin Arjantin Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Arjantin Başkanı ve Savunma bakanı tarafından kontrol edilen askerî kuvvettir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri olmak üzere üç ana unsurdan oluşur.

40-Arjantin Arjantin Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Arjantin Başkanı ve Savunma bakanı tarafından kontrol edilen askerî kuvvettir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri olmak üzere üç ana unsurdan oluşur.

#12
Foto - 39-Myanmar Myanmar ordusu dünyada 39. sıradadır. Myanmar Silahlı Kuvvetleri, ülkeyi dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı koruyan silahlı kuvvetlerdir.

39-Myanmar Myanmar ordusu dünyada 39. sıradadır. Myanmar Silahlı Kuvvetleri, ülkeyi dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı koruyan silahlı kuvvetlerdir.

#13
Foto - 38-Romanya Romanya Silahlı Kuvvetleri, Romanya'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir.

38-Romanya Romanya Silahlı Kuvvetleri, Romanya'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir.

#14
Foto - 37-Hollanda Hollanda Silahlı Kuvvetleri, Hollanda Krallığı'nı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli olan silahlı kuvvetlerdir. Ana birimleri şunlardır: Koninklijke Landmacht, Hollanda Kraliyet Kara Kuvvetleri. Koninklijke Marine, Hollanda Kraliyet Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyade Kolordusu.

37-Hollanda Hollanda Silahlı Kuvvetleri, Hollanda Krallığı'nı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli olan silahlı kuvvetlerdir. Ana birimleri şunlardır: Koninklijke Landmacht, Hollanda Kraliyet Kara Kuvvetleri. Koninklijke Marine, Hollanda Kraliyet Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyade Kolordusu.

#15
Foto - 36-Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet.

36-Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet.

#16
Foto - 35-Nijerya Nijeryalı Silahlı Kuvvetler (KAF) üç üniformalı hizmet kolundan oluşur: Nijerya Ordusu, Nijerya Donanması ve Nijerya Hava Kuvvetleri

35-Nijerya Nijeryalı Silahlı Kuvvetler (KAF) üç üniformalı hizmet kolundan oluşur: Nijerya Ordusu, Nijerya Donanması ve Nijerya Hava Kuvvetleri

#17
Foto - 34-Irak Irak Silahlı Kuvvetleri, Irak'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Irak Kara Kuvvetleri, Irak Hava Kuvvetleri, Irak Deniz Kuvvetleri ve Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nden askerî birliklerden oluşmaktadır.

34-Irak Irak Silahlı Kuvvetleri, Irak'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Irak Kara Kuvvetleri, Irak Hava Kuvvetleri, Irak Deniz Kuvvetleri ve Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nden askerî birliklerden oluşmaktadır.

#18
Foto - 33-Norveç Norveç Silahlı Kuvvetleri, Norveç'i dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Silahlı kuvvetler, Norveç Kara Kuvvetleri, Norveç Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, Ana Muhafızlar ve Siber Kuvvetler'in yanı sıra birçok ortak bölümden oluşmaktadır.

33-Norveç Norveç Silahlı Kuvvetleri, Norveç'i dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Silahlı kuvvetler, Norveç Kara Kuvvetleri, Norveç Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, Ana Muhafızlar ve Siber Kuvvetler'in yanı sıra birçok ortak bölümden oluşmaktadır.

#19
Foto - 32-İsviçre İsviçre Silahlı Kuvvetleri, İsviçre'yi dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. İsviçre'nin denize kıyısı olmadığından dolayı Deniz kuvvetleri yoktur. Silahlı kuvvetler, Kara ve Hava kuvvetleri olmak üzere 2 ana birimden oluşur.

32-İsviçre İsviçre Silahlı Kuvvetleri, İsviçre'yi dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. İsviçre'nin denize kıyısı olmadığından dolayı Deniz kuvvetleri yoktur. Silahlı kuvvetler, Kara ve Hava kuvvetleri olmak üzere 2 ana birimden oluşur.

#20
Foto - 31-Cezayir Cezayir Silahlı Kuvvetleri, Cezayir'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Cezayir Kara Kuvvetleri, Cezayir Hava Kuvvetleri, Cezayir Deniz Kuvvetleri ve Cezayir Jandarması'ndan askeri birliklerden oluşmaktadır.

31-Cezayir Cezayir Silahlı Kuvvetleri, Cezayir'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Cezayir Kara Kuvvetleri, Cezayir Hava Kuvvetleri, Cezayir Deniz Kuvvetleri ve Cezayir Jandarması'ndan askeri birliklerden oluşmaktadır.

#21
Foto - 30-Kuzey Kore Kore Halk Ordusu, Kuzey Kore'nin askeri gücünün oluşturan kurumdur. Kim Jong-un ise Yüce Kore Halk Ordusu komutanı ve Ulusal Savunma Komisyonu Başkanıdır. 1971 yılında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kurucu Devlet Başkanı Kim Il-sung kuruluş tarihini 25 Nisan 1932 olarak değiştirdi. Kore Halk Ordusu 1980'lerden bu yana taktik balistik füze üretmektedir.

30-Kuzey Kore Kore Halk Ordusu, Kuzey Kore'nin askeri gücünün oluşturan kurumdur. Kim Jong-un ise Yüce Kore Halk Ordusu komutanı ve Ulusal Savunma Komisyonu Başkanıdır. 1971 yılında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kurucu Devlet Başkanı Kim Il-sung kuruluş tarihini 25 Nisan 1932 olarak değiştirdi. Kore Halk Ordusu 1980'lerden bu yana taktik balistik füze üretmektedir.

#22
Foto - 29-Tayland Tayland Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, Tayland'ın silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kraliyet Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden oluşmaktadır. Silahlı Kuvvetler, 1853 yılında kurulmuş olup resmi olarak Tayland Krallığı'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasından sorumludur.

29-Tayland Tayland Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, Tayland'ın silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kraliyet Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden oluşmaktadır. Silahlı Kuvvetler, 1853 yılında kurulmuş olup resmi olarak Tayland Krallığı'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasından sorumludur.

#23
Foto - 28-Vietnam Vietnam Halk Kara Kuvvetleri, Vietnam Savaşında kurulmuştur. Önce Kuzey Vietnam'ın ordusu olmuştur Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam birleşip Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olunca Vietnam'ın resmi ordusu olmuştur. ABD'ye kaşı Kuzey Vietnam'ı desteklemiştir şu anda Vietnam sınırlarını korumakla görevlidir.

28-Vietnam Vietnam Halk Kara Kuvvetleri, Vietnam Savaşında kurulmuştur. Önce Kuzey Vietnam'ın ordusu olmuştur Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam birleşip Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olunca Vietnam'ın resmi ordusu olmuştur. ABD'ye kaşı Kuzey Vietnam'ı desteklemiştir şu anda Vietnam sınırlarını korumakla görevlidir.

#24
Foto - 27-Yunanistan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı devlet kuvvetidir.

27-Yunanistan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı devlet kuvvetidir.

#25
Foto - 26-Güney Afrika Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Günümüz ordu 1994 yılında Güney Afrika'nın apartheid sonrası ilk ulusal seçimlerini takiben ve yeni bir anayasayı kabul ederek demokrasiye geçmesi ile oluşmuştur.

26-Güney Afrika Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Günümüz ordu 1994 yılında Güney Afrika'nın apartheid sonrası ilk ulusal seçimlerini takiben ve yeni bir anayasayı kabul ederek demokrasiye geçmesi ile oluşmuştur.

#26
Foto - 25-İsveç İsveç Silahlı Kuvvetleri, İsveç Krallığı'nı olası bir saldırı karşında koruyacak resmi askeri güçtür. Karargahı başkent Stockholm'dedir. İsveç her iki dünya savaşında da tarafsız olarak kalmıştır. İsveç ordusu son zamanlarda teknolojik savaş makineleri yaparak dikkat çekmektedir.

25-İsveç İsveç Silahlı Kuvvetleri, İsveç Krallığı'nı olası bir saldırı karşında koruyacak resmi askeri güçtür. Karargahı başkent Stockholm'dedir. İsveç her iki dünya savaşında da tarafsız olarak kalmıştır. İsveç ordusu son zamanlarda teknolojik savaş makineleri yaparak dikkat çekmektedir.

#27
Foto - 24-Polonya Polonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Polonya'yı dışarıdan gelebilecek askerî tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Kara, Hava, Deniz ve Özel kuvvetler olmak üzere 4 ana birimden oluşur.

24-Polonya Polonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Polonya'yı dışarıdan gelebilecek askerî tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Kara, Hava, Deniz ve Özel kuvvetler olmak üzere 4 ana birimden oluşur.

#28
Foto - 23-Kanada Kanada Silahlı Kuvvetleri, Kanada'nın birleşmiş silahlı kuvvetleridir ki Ulusal Savunma Kanunu'nda şöyle geçer:

23-Kanada Kanada Silahlı Kuvvetleri, Kanada'nın birleşmiş silahlı kuvvetleridir ki Ulusal Savunma Kanunu'nda şöyle geçer: "Kanada Kuvvetleri, Kanada tarafından yükseltilen Kraliçe Hazretleri'nin silahlı kuvvetleridir ve Kanada Silahlı Kuvvetleri isimli bir hizmetten oluşur."

#29
Foto - 22-Ukrayna Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'yı dışarıdan gelebilecek askerî tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Ukrayna'nın belirtilen ulusal politikası Avrupa Birliği ile, Avrupa-Atlantik entegrasyonunu sağlamaktır.

22-Ukrayna Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'yı dışarıdan gelebilecek askerî tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Ukrayna'nın belirtilen ulusal politikası Avrupa Birliği ile, Avrupa-Atlantik entegrasyonunu sağlamaktır.

#30
Foto - 21-Tayvan Tayvan Silahlı Kuvvetleri, Tayvan Cumhuriyeti silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz, Hava ve Askerî Polis kuvvetlerinden oluşmaktadır.

21-Tayvan Tayvan Silahlı Kuvvetleri, Tayvan Cumhuriyeti silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz, Hava ve Askerî Polis kuvvetlerinden oluşmaktadır.

#31
Foto - 20-Suudi Arabistan Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet.

20-Suudi Arabistan Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet.

#32
Foto - 19-İspanya İspanya Silahlı Kuvvetleri, İspanya Krallığı'nı dışarıdan gelebilecek askerî tehlikelere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin üç ana birimi aşağıdaki gibidir; İspanya Kara Kuvvetleri: 61.300 İspanya Deniz Kuvvetleri: 25.000 İspanya Hava Kuvvetleri: 27.000

19-İspanya İspanya Silahlı Kuvvetleri, İspanya Krallığı'nı dışarıdan gelebilecek askerî tehlikelere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin üç ana birimi aşağıdaki gibidir; İspanya Kara Kuvvetleri: 61.300 İspanya Deniz Kuvvetleri: 25.000 İspanya Hava Kuvvetleri: 27.000

#33
Foto - 18-İsrail İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. İsrail Kara Kuvvetleri, İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Hava Savunma Kuvvetleri ve İsrail Deniz Kuvvetleri'nden oluşmaktadır.

18-İsrail İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. İsrail Kara Kuvvetleri, İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Hava Savunma Kuvvetleri ve İsrail Deniz Kuvvetleri'nden oluşmaktadır.

#34
Foto - 17-Avustralya Avustralya Savunma Kuvvetleri, Avustralya'nın savunmasıyla görevli askeri kurumdur. İçerisinde Avustralya Kara Kuvvetleri, Avustralya Kraliyet Donanması ve Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerini barındırır. Hali hazırda 81.000 personeli aktif hizmette bulunur.

17-Avustralya Avustralya Savunma Kuvvetleri, Avustralya'nın savunmasıyla görevli askeri kurumdur. İçerisinde Avustralya Kara Kuvvetleri, Avustralya Kraliyet Donanması ve Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerini barındırır. Hali hazırda 81.000 personeli aktif hizmette bulunur.

#35
Foto - 16-Almanya Bundeswehr (Federal Savunma), Almanya Federal Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerine verilen addır. Ülke eyaletlerinin kendilerine ait bir ordusu yoktur ve ordu, doğrudan federal hükûmetin emri altındadır. Şu anki aktif personel sayısı 177.308

16-Almanya Bundeswehr (Federal Savunma), Almanya Federal Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerine verilen addır. Ülke eyaletlerinin kendilerine ait bir ordusu yoktur ve ordu, doğrudan federal hükûmetin emri altındadır. Şu anki aktif personel sayısı 177.308

#36
Foto - 15-Endonezya Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Endonezya Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulan ülke güvenliğinden sorumlu askeri güç. Yüksek nüfus kapasitesi sebebiyle seferberlik anında 52.000.000 askeri silah altına alabilir. Her sene 2.000.000 kişi askerlik çağına gelir. Savunma Bütçesi yıllık 7,5 milyar ABD dolarıdır.

15-Endonezya Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Endonezya Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulan ülke güvenliğinden sorumlu askeri güç. Yüksek nüfus kapasitesi sebebiyle seferberlik anında 52.000.000 askeri silah altına alabilir. Her sene 2.000.000 kişi askerlik çağına gelir. Savunma Bütçesi yıllık 7,5 milyar ABD dolarıdır.

#37
Foto - 14-İran İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İran'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. İran Ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Kolluk Kuvvetleri'nden oluşmaktadır.

14-İran İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İran'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. İran Ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Kolluk Kuvvetleri'nden oluşmaktadır.

#38
Foto - 13. Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'yi karadan, denizden ve havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığı TBMM adına Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir.

13. Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'yi karadan, denizden ve havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığı TBMM adına Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir.

#39
Foto - 12- Mısır Mısır Silahlı Kuvvetleri, Mısır'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Mısır Kara Kuvvetleri, Mısır Hava Kuvvetleri, Mısır Deniz Kuvvetleri ve Mısır Hava Savunma Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.

12- Mısır Mısır Silahlı Kuvvetleri, Mısır'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Mısır Kara Kuvvetleri, Mısır Hava Kuvvetleri, Mısır Deniz Kuvvetleri ve Mısır Hava Savunma Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.

#40
Foto - 11. İtalya İtalya Silahlı Kuvvetleri, İtalya'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. İtalya Cumhurbaşkanı, Savunma Yüksek Kurulu başkanı olarak İtalya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanıdır. 2021 yılında etkin askeri personelin toplam sayısı 340.147'dir.

11. İtalya İtalya Silahlı Kuvvetleri, İtalya'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. İtalya Cumhurbaşkanı, Savunma Yüksek Kurulu başkanı olarak İtalya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanıdır. 2021 yılında etkin askeri personelin toplam sayısı 340.147'dir.

#41
Foto - 10- Brezilya Brezilya Silahlı Kuvvetleri (Portekizce: Forças Armadas Brasileiras), Brezilya Kara Kuvvetleri, Brezilya Hava Kuvvetleri ve Brezilya Deniz Kuvvetleri'nden oluşan silahlı kuvvetlerdir

10- Brezilya Brezilya Silahlı Kuvvetleri (Portekizce: Forças Armadas Brasileiras), Brezilya Kara Kuvvetleri, Brezilya Hava Kuvvetleri ve Brezilya Deniz Kuvvetleri'nden oluşan silahlı kuvvetlerdir

#42
Foto - 9- Pakistan Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumak görevli olan askerî kuvvet. Pakistan Kara Kuvvetleri, Pakistan Hava Kuvvetleri, Pakistan Deniz Kuvvetleri, Pakistan Hava Savunma Kuvvetleri ve Pakistan Sahil Güvenliği'nden oluşmaktadır.

9- Pakistan Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumak görevli olan askerî kuvvet. Pakistan Kara Kuvvetleri, Pakistan Hava Kuvvetleri, Pakistan Deniz Kuvvetleri, Pakistan Hava Savunma Kuvvetleri ve Pakistan Sahil Güvenliği'nden oluşmaktadır.

#43
Foto - 8-Birleşik Krallık Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, resmi adıyla Majestelerinin Silahlı Kuvvetleri, diğer adı Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir.

8-Birleşik Krallık Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, resmi adıyla Majestelerinin Silahlı Kuvvetleri, diğer adı Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir.

#44
Foto - 7- Fransa Fransız Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma'dan oluşan üst askeri birim. Cumhurbaşkanı

7- Fransa Fransız Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma'dan oluşan üst askeri birim. Cumhurbaşkanı "chef des armées" unvanıyla, silahlı kuvvetlerin başıdır. Cumhurbaşkanı askeri konulardaki en üst otorite ve bir nükleer saldırı emri verebilecek tek kişidir.

#45
Foto - 6-Güney Kore Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Güney Kore'nin silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Deniz Piyade Kolordusu'ndan oluşmaktadır.

6-Güney Kore Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Güney Kore'nin silahlı kuvvetleridir. Silahlı kuvvetler Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Deniz Piyade Kolordusu'ndan oluşmaktadır.

#46
Foto - 5- Japonya Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, II. Dünya Savaşı sonrasında 1952'de kurulan Japonya'nın de facto silahlı kuvvetleridir. Japonya anayasasının 9. maddesi gereğince Japonya de jure olarak silahlı kuvvetlere sahip değildir.

5- Japonya Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, II. Dünya Savaşı sonrasında 1952'de kurulan Japonya'nın de facto silahlı kuvvetleridir. Japonya anayasasının 9. maddesi gereğince Japonya de jure olarak silahlı kuvvetlere sahip değildir.

#47
Foto - 4- Hindistan Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Hindistan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Hindistan Kara Kuvvetleri, Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Hava Savunma Kuvvetleri, Hindistan Sahil Güvenlik ve Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden oluşmaktadır.

4- Hindistan Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Hindistan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Hindistan Kara Kuvvetleri, Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Hava Savunma Kuvvetleri, Hindistan Sahil Güvenlik ve Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden oluşmaktadır.

#48
Foto - 3- Çin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kara tabanlı hizmet koludur ve en büyük ve en eski tüm Çin silahlı kuvvetlerinin şubesi. Kara Kuvvetlerinin 1927 yılına kadar dayanan kökleri olsa da 1948 yılına kadar resmi olarak kuruldu.

3- Çin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kara tabanlı hizmet koludur ve en büyük ve en eski tüm Çin silahlı kuvvetlerinin şubesi. Kara Kuvvetlerinin 1927 yılına kadar dayanan kökleri olsa da 1948 yılına kadar resmi olarak kuruldu.

#49
Foto - 2- Rusya Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'yı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet.

2- Rusya Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'yı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet.

#50
Foto - 1- ABD Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bütün silahlı kuvvetlerinin birleşik olarak oluşturduğu yapıdır. ABD Ordusu ilk kez, yeni kurulan ulusu Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Büyük Britanya'ya karşı savunmak üzere 13 kurucu eyaletin oluşturduğu Kongre yönetimi sırasında kuruldu.

1- ABD Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bütün silahlı kuvvetlerinin birleşik olarak oluşturduğu yapıdır. ABD Ordusu ilk kez, yeni kurulan ulusu Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Büyük Britanya'ya karşı savunmak üzere 13 kurucu eyaletin oluşturduğu Kongre yönetimi sırasında kuruldu.

Bir buğday tarlası daha küle döndü!
Yerel

Bir buğday tarlası daha küle döndü!

Tokat'ta buğday ekili yalanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 34 dönümlük ..
Şeytana gerek kalmamış!
Gündem

Şeytana gerek kalmamış! "Gençleri namaz kılmasın diye tangocu yaptım"

Müslüman gençleri namazdan uzaklaştırmayı ve hristiyanların dansı tangoya yönlendirdiğini marifet gibi anlatan ve bunu misyon edindiğini vur..
Türkiye'nin konuştuğu dramda gelişme! Çöp evde bulunan Muhammed'in annesi ilk kez konuştu
Yaşam

Türkiye'nin konuştuğu dramda gelişme! Çöp evde bulunan Muhammed'in annesi ilk kez konuştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde teyzesi tarafından 1 yıl boyunca çöp evde kilitli tutulan 9 yaşındaki Muhammed'in annesi 3 yıldır çocuğundan hab..
Kocaeli’nde piknik yapmak yasaklandı mı? Kocaeli ormanlara giriş yasak mı 2022
Yaşam

Kocaeli’nde piknik yapmak yasaklandı mı? Kocaeli ormanlara giriş yasak mı 2022

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken peş peşe orman yangını haberleri geliyor. Bu sebeple vatandaşlar yaşadıkları illerde ormanlara gir..
Araç sahiplerini rahatlatacak karar
Ekonomi

Araç sahiplerini rahatlatacak karar

Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 92 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, A..
Doktor tecavüz ettiği hastasının hayatını kararttı! Hapis cezasında ilginç indirim nedeni
Gündem

Doktor tecavüz ettiği hastasının hayatını kararttı! Hapis cezasında ilginç indirim nedeni

Kıl dönmesi ameliyatı yaptığı hastasına pansuman yaptığı esnada tecavüzde bulunan doktor için 6 yıl 3 ay hapis cezası kararlaştırıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23