2022-07-26 08:31:58 Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetler 2022 listesi güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Askeri güç verilerini güncelleyen Global Firepower sitesi 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. 142 ülkelik listede Türk ordusu, askeri güç açısından birçok ülkeyi geride bıraktı. Ülkelerin askeri gücü sıralanırken; insani güç, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikler dikkate alınıyor. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...