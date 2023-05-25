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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

2023-05-25 09:57:40
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

ABD merkezli askeri güç verilerini toplayan internet sitesi Global Firepower, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetlerini açıkladı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belirlenirken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Peki ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralamadaki yeri...

#1
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

100-PARAGUAY

#2
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

99-MALİ

#3
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

98-TANZANYA

#4
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

97-PANAMA

#5
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

96- HONDURAS

#6
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

95- YENİ ZELANDA

#7
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

94- EL SALVADOR

#8
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

93-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

#9
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

92- BOTSVANA

#10
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

91- SLOVAKYA

#11
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

90-UGANDA

#12
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

89-URUGUAY

#13
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

88- MACARİSTAN

#14
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

87-DOMİNİK CUMHURİYETİ

#15
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

86- BOLİVYA

#16
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

85- ERMENİSTAN

#17
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

84 -GÜRCİSTAN

#18
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

83- BULGARİSTAN

#19
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

82- LÜBNAN

#20
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

81- KÜBA

#21
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

80- HIRVATİSTAN

#22
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

79- TÜRKMENİSTAN

#23
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

78- SRİ LANKA

#24
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

77- ETİYOPYA

#25
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

76- ZİMBABVE

#26
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

75- ÇEKYA

#27
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

74- ZAMBİYA

#28
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

73- NORVEÇ

#29
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

72- AVUSTURYA

#30
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

71- PORTEKİZ

#31
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

70- BELÇİKA

#32
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

69- KUVEYT

#33
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

68- DANİMARKA

#34
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

67- BAHREYN

#35
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

66- SIRBİSTAN

#36
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

65- EKVADOR

#37
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

64- LİBYA

#38
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

63- UMMAN

#39
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

62- HOLLANDA

#40
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

61- NİJERYA

#41
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

60- ROMANYA

#42
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

59-MALEZYA

#43
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

#44
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

#45
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

58-İSVİÇRE

#46
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

57- AZERBAYCAN

#47
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

56- TUNUS

#48
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

55- KENYA

#49
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

54- FİNLANDİYA

#50
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

53-YEMEN

#51
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

52- FİLİPİNLER

#52
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

51- SUDAN

#53
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

50-BELARUS

#54
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

49- ÖZBEKİSTAN

#55
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

48- KATAR

#56
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

47- BANGLADEŞ

#57
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

46- İSVEÇ

#58
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

45- VİETNAM

#59
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

44- GÜNEY AFRİKA

#60
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

43- ARJANTİN

#61
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

42- KAZAKİSTAN

#62
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

41- PERU

#63
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

40- SİNGAPUR

#64
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

39-VENEZUELA

#65
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

38- FAS

#66
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

37- ÜRDÜN

#67
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

36- MYANMAR35- ŞİLİ

#68
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

35- ŞİLİ

#69
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

34-ANGOLA

#70
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

33-UKRAYNA

#71
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

32-AVUSTRALYA

#72
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

31-IRAK

#73
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

30-KANADA

#74
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

29- SURİYE

#75
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

28- POLONYA

#76
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

27-KOLOMBİYA

#77
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

26- ENDONEZYA

#78
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

25- MEKSİKA

#79
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

24- TAYLAND

#80
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

23- İSPANYA

#81
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

22- İRAN

#82
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

21- CEZAYİR

#83
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

20-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#84
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

19- İSRAİL

#85
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

18-ALMANYA

#86
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

17-YUNANİSTAN

#87
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

16- İNGİLTERE

#88
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

15- BREZİLYA

#89
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

14- TAYVAN

#90
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

13-İTALYA

#91
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

12- SUUDİ ARABİSTAN

#92
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

11-KUZEY KORE

#93
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

10-FRANSA

#94
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

9-TÜRKİYE

#95
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

8- MISIR

#96
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

7- PAKİSTAN

#97
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

6- JAPONYA

#98
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

5- GÜNEY KORE

#99
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

4- HİNDİSTAN

#100
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

3-ÇİN

#101
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

2-RUSYA

#102
Foto - Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

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