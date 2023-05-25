2023-05-25 09:57:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...
ABD merkezli askeri güç verilerini toplayan internet sitesi Global Firepower, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetlerini açıkladı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belirlenirken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Peki ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralamadaki yeri...