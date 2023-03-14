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Dünya
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Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

2023-03-14 12:13:15
Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

Brezilya'da yaşayan bazı kişiler, çöplerden oyuncak bebek toplayarak geçimlerini sağlıyor.

#1
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki favelalarda yaşayanlar, çöpten topladıkları oyuncak bebekleri geri dönüşüm merkezlerine satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

#2
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

Şehir çöplüğüne atılan oyuncak bebekleri toplayanlar, günlük 25 real karşılığında bu bebekleri geri dönüşüm merkezlerine satıyor.

#3
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

Favelalarda çok sayıda kişi, evleri olmadığı için sokaklarda veya terk edilmiş arabalarda uyuyor.

#4
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#5
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#6
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#7
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#8
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#9
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#10
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#11
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#12
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#13
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#14
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#15
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#16
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

#17
Foto - Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar

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