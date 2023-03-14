2023-03-14 12:13:15 Dünyanın en garip mesleği! Her yerden bebek topluyorlar
Brezilya'da yaşayan bazı kişiler, çöplerden oyuncak bebek toplayarak geçimlerini sağlıyor.
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Brezilya'da yaşayan bazı kişiler, çöplerden oyuncak bebek toplayarak geçimlerini sağlıyor.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki favelalarda yaşayanlar, çöpten topladıkları oyuncak bebekleri geri dönüşüm merkezlerine satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.
Şehir çöplüğüne atılan oyuncak bebekleri toplayanlar, günlük 25 real karşılığında bu bebekleri geri dönüşüm merkezlerine satıyor.
Favelalarda çok sayıda kişi, evleri olmadığı için sokaklarda veya terk edilmiş arabalarda uyuyor.
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