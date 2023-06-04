Dünyanın en eski yolu! 3 bin yıllık yol Türkiye'de keşfedildi

Yüksekliği 2 metre 80 santim olup uzunluğu 20 metreye kadar ulaşan ve oldukça iyi korunmuş olan sur duvarlarının varlığı, yeni keşfedilen Gavurkale’nin en önemli özelliği olduğu belirtiliyor. Kalede ana kayaya oturtulmuş sur duvarlarının alt kademe sur duvarları 130x60 santimetre gibi görece daha büyük yarı işlenmiş taş bloklarından oluşurken, üst kademe sur duvarları 100x25 santimetre ile 20x10 santimetre arasında değişen sal taşlarıyla inşa edildiği saptandı.