Dünyanın en çok konuştuğu o adam herkesi şok etti: Tam 55 yıldır karantinada! Bakın neden böyle

Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı. Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı.Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı. Bu rahatsızlığın en önemli belirtisi kadınlara karşı duyulan mantıksız korkudur. Ancak Jinofobi, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında tanınmamaktadır.