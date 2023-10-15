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Dünyanın en çok konuştuğu o adam herkesi şok etti: Tam 55 yıldır karantinada! Bakın neden böyle

2023-10-15 17:39:33
Dünyanın en çok konuştuğu o adam herkesi şok etti: Tam 55 yıldır karantinada! Bakın neden böyle

Dünya Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze Nzamvita'nin hayatını konuşuyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış. Kendisi daha önce verdiği röportajda şöyle demişti: "Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir." dedi. İşte 71 yaşındaki adamın kadınlardan uzak durmasının sebebi…

#1
Foto - Dünyanın en çok konuştuğu o adam herkesi şok etti: Tam 55 yıldır karantinada! Bakın neden böyle

Yaşlı adam daha önce verdiği röportajda ""Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir." Demişti.

#2
Foto - Dünyanın en çok konuştuğu o adam herkesi şok etti: Tam 55 yıldır karantinada! Bakın neden böyle

Sabah'a göre; Nzamwita karşı cinsten korktuğunu açıkça itiraf ediyor. Ancak işin tuhafı, kadın korkusundan kendini evine hapseden Kalitze Nzamwita'nın hayatını sürdürmesi sağlayan yine köyün kadınlarının olması.

#3
Foto - Dünyanın en çok konuştuğu o adam herkesi şok etti: Tam 55 yıldır karantinada! Bakın neden böyle

Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı.

#4
Foto - Dünyanın en çok konuştuğu o adam herkesi şok etti: Tam 55 yıldır karantinada! Bakın neden böyle

Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı. Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı.Komşu kadınlar da Kalitze'nin çocukluğundan beri evden çıktığını görmediklerini söylüyor. Köy kadınları Kalitxe'nin evine yiyecek bırakıyor. Kalitxe gelip evinin önüne bırakılan yiyecekleri alır fakat kimseyle konuşmazdı. Bu rahatsızlığın en önemli belirtisi kadınlara karşı duyulan mantıksız korkudur. Ancak Jinofobi, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında tanınmamaktadır.

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