2023-10-15 17:39:33 Dünyanın en çok konuştuğu o adam herkesi şok etti: Tam 55 yıldır karantinada! Bakın neden böyle
Dünya Afrika'da yaşayan 71 yaşındaki Kalitze Nzamvita'nin hayatını konuşuyor. Ruanda yerlisi Kalitze, 16 yaşından beri kadınlardan uzak kalmak için kendini karantinaya almış. Kendisi daha önce verdiği röportajda şöyle demişti: "Kendimi buraya kilitlememin ve evimi çitlerle çevirmemin nedeni, kadınların yanıma gelmemesini sağlamak istememdir." dedi. İşte 71 yaşındaki adamın kadınlardan uzak durmasının sebebi…