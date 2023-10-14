Dünyanın en büyük tuzlası: Makgadikgadi

Kuraklık, Botsvana genelinde olduğu gibi bölge sakinleri için de en ciddi problemlerden birini teşkil ediyor. Bölgede yerel halkın kurduğu Nata Koruma Vakfının yetkilisi Neo, AA muhabirine, flamingo ve pelikanların Afrika'daki iki üreme alanından Makgadikgadi Tuzlası'nın Botsvana'nın en önemli bölgelerinden olduğunu söyledi. Neo, kıtanın en büyüklerinden Makgadikgadi Tuzlası'nı kapsayan bölgeyi besleyen ve kuş türlerinin üremesi için kritik önem taşıyan Nata Nehri'ndeki kuraklığa dikkati çekerek, "Bu yıl, 2023'te, sular mayıstan itibaren kurudu çünkü yeterince yağış olmadı. Bu yüzden bu kadar kurak." dedi.