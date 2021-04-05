  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Dünyanın en büyüğü olacak! Montaj başladı

2021-04-05 13:19:44
Dünyanın en büyüğü olacak! Montaj başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullandığı ‘kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından, köprünün iki kıtayı birbirine bağlayacağı çelik ana halat kabloların montajı sürüyor. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.

İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullandığı ‘kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından, köprünün iki kıtayı birbirine bağlayacağı çelik ana halat kabloların montajı sürüyor. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.

#2
Foto - Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin üzerinde çalıştığı 4 bin 330 metre uzunluğundaki `kedi yolu`nun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının ardından çelik ana halat kabloların montajı başladı.

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin üzerinde çalıştığı 4 bin 330 metre uzunluğundaki `kedi yolu`nun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının ardından çelik ana halat kabloların montajı başladı.

#3
Foto - 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı. Çimtaş'ın Gölcük ve Gemlik fabrikalarında üretilen tabliyelerin yüzde 64'ü tamamlandı. Fabrikada imalat ve montajları tamamlanan 31 adet mega, 1 single blok, Gelibolu Sütlüce`deki Kuru Havuz Bölgesindeki Tabliye Stok Sahasına getirildi.

304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı. Çimtaş'ın Gölcük ve Gemlik fabrikalarında üretilen tabliyelerin yüzde 64'ü tamamlandı. Fabrikada imalat ve montajları tamamlanan 31 adet mega, 1 single blok, Gelibolu Sütlüce`deki Kuru Havuz Bölgesindeki Tabliye Stok Sahasına getirildi.

#4
Foto - Tabliyelerin her birinin 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Asya'dan Avrupa yakasına 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki yolu toplamda 86 tabliye bloğundan oluşacak. Ana halat kabloların montajının tamamlanmasının ardından, tabliyeler yüzer ve kaldırma vinçleri yardımıyla askı halatına bağlanıp, köprü iskeletine yerleştirilecek. Askı halatı ve tabliyelerin üretim çalışmaları sürüyor.

Tabliyelerin her birinin 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Asya'dan Avrupa yakasına 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki yolu toplamda 86 tabliye bloğundan oluşacak. Ana halat kabloların montajının tamamlanmasının ardından, tabliyeler yüzer ve kaldırma vinçleri yardımıyla askı halatına bağlanıp, köprü iskeletine yerleştirilecek. Askı halatı ve tabliyelerin üretim çalışmaları sürüyor.

#5
Foto - İtme - sürme yöntemi ile imal edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlanırken, 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğünde itme-sürme çalışmalarına başlandı. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

İtme - sürme yöntemi ile imal edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlanırken, 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğünde itme-sürme çalışmalarına başlandı. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor.

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!
Medya

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!

Masumiyet dizisinin oyuncuları Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın TikTok'ta paylaştığı andımız videosu Kemalist mahalleyi karıştırdı...
Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı
Gündem

Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı ve AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci arasında 104 eski amiralin yayınladığı sözde bildiri tartışılı..
Mustafa Armağan'dan çarpıcı çıkış: Montrö'nün fesih süreci başlayacak
Gündem

Mustafa Armağan'dan çarpıcı çıkış: Montrö'nün fesih süreci başlayacak

Tarihçi Mustafa Armağan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır. Bu kadar. Önünde bir engel yok" dedi...
Siyaset

"Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle kovulmuştu... CHP'den ödül!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan anaokulu öğretmeni, CHP tarafından müdür olarak a..
Ersan Şen: YPG/PKK'ya silah taşıyan ABD konvoylarını vuralım
Gündem

Ersan Şen: YPG/PKK'ya silah taşıyan ABD konvoylarını vuralım

Suriye'de uydu bir devlet kurulmaya çalışıldığını belirten Prof. Dr. Ersan Şen, terör örgütü YPG'ye yardım taşıyan ABD konvoylarının vurulma..
Guardian’dan Türkiye’ye SİHA iftirası
Gündem

Guardian’dan Türkiye’ye SİHA iftirası

ABD’nin Afganistan’da SİHA’larla yaptığı katliamları görmezden gelen İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Kuzey Irak'ta silahlı insans..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay