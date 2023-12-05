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Yaşam
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Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

2023-12-05 10:48:33
Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

Savaş nedeniyle sığındığı Türkiye’de sanatını konuşturan Suriyeli mozaik ustası, ürettiği eserleri dünyanın dört bir yanına satıyor.

#1
Foto - Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Suriyeli Mehmed Eldeni, savaştan sonra yerleştiği Türkiye’de işlerini geliştirerek, 30 çalışanıyla ürettiği eserleri metrekaresini 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satıyor.

#2
Foto - Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

Türkiye’nin güneyinde yer alan Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası milyonlarca insan ülkemize göç etmişti. Savaş sonrası hayatları ve meslekleri değişen Suriye vatandaşları, Türkiye’de çeşitli meslek gruplarına yöneldiler.

#3
Foto - Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

Savaş sonrası Hatay’ın Reyhanlı ilçesine göç eden resim öğretmeni Mehmed Eldeni de burada yeni bir yaşam kurdu. Sanat eserleri konusunda yetenekli olan Eldeni, Reyhanlı ilçesinde mozaik ürünleri konusunda kendini geliştirerek bu alanda tablolar üretmeye başladı. Başarısıyla ve eserleriyle takdir toplayan Eldeni, Türk ortağıyla birlikte işlerini geliştirerek namını ülke sınırlarının dışına taşıdı.

#4
Foto - Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

Reyhanlı'da bulunan mozaik atölyesinde yaklaşık 30 çalışanı bulunan Eldeni’nin metrekaresini 600 dolardan sattığı tablolar; Amerika, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya olmak üzere dünyanın dört bir yanına satıyor.

#5
Foto - Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

Ürünlerini daha çok yurt dışına sattığını ifade eden Eldeni, “2010 yılına kadar bu işi Suriye’de yaptık. Savaştan sonra 2011 yılında Türkiye’ye geldik. Burada bu işi yapmaya çalışıyoruz. Daha çok uluslararası satış yapmaya çalışıyoruz. Avrupa, Amerika, Arap ülkelerinde ve Türkiye’de alıcılarımız var. Amerika, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya olmak üzere en çok satışımız bu ülkelere var. İnternet üzerinden satmaya çalışıyoruz. Dünyanın her tarafına satmaya çalışıyoruz. İnternet üzerinden pazarlama yapmaya çalışıyoruz” dedi.

#6
Foto - Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

Yurt dışına 600 dolardan satılan bir metrekare eserde yaklaşık 20 bin taş bulunduğunu belirten Eldeni, “Bizde 22 çalışan ustamız var, 5 kişi de kesim işleri yapıyor. Dokuma işlerini yapan kadınlar da var. Eserin yapımı büyüklüğüne göre, taşın inceliğine göre değişiyor. Kimisi 10 gün, kimisi 4 gün, kimisi 20 gün, 1 ayda ve 2 ayda yapılan eserler var. Yapılan eserin büyüklüğüne ve taşına göre yapım süresi değişiyor. Türkiye’de metresini dolar ile satıyoruz. Metrekaresini Türkiye’de 200 ile 400 dolar arasında satıyoruz. Dış ülkelere de 600 dolardan başlayan fiyatlarla satıyoruz. Bir metrekarede yaklaşık 20 bin taş bulunuyor. Taşın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de bu sayı değişebiliyor” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Dünyanın dört bir yanına satıyor! 20 bin taş kullanıyor tanesini 600 dolardan satıyor

Atölye çalışanı Veli Engir, 21 tablonun Amerika’ya gönderilme aşamasında olduğunu belirterek, “Biz mozaik üzerine çalışıyoruz. 23 çalışanımız var. Şimdi bu mozaik hazır; 21 tablo var. Amerika’ya gidecek. 81 tablo da Filistin’e gidecek” dedi.

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