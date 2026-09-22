Dünyanın çözemediği krizleri Türkiye şıp diye böyle çözdü! Küresel diplomasi masasında herkes bu modeli konuşuyor

Türkiye'nin Afrika kıtasında yürüttüğü barış çabaları ve diplomatik girişimler uluslararası uzmanlar tarafından masaya yatırılırken, Ankara'nın izlediği stratejinin klasik arabuluculuk faaliyetlerinin çok ötesine geçtiği vurgulanıyor. Somali ile Etiyopya arasındaki tarihi anlaşmazlıktan Sahel bölgesindeki güvenlik iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede rol üstlenen Türkiye, taraflara kendi çözümlerini üretme imkanı tanıyan benzersiz bir kolaylaştırıcılık modeli sergiliyor. Uzmanlar; diplomasi, insani yardım, kalkınma ve güvenlik alanlarını harmanlayan bu çok boyutlu yaklaşımın uzun vadeli küresel istikrar için kılavuz niteliğinde olduğunu belirtiyor.