Karadeniz kıyısında doğa harikası! Herkes timsahı görmeye geliyor!

“42 SENEDİR GİDİP GELİYORUM” Aslen Zonguldaklı olduğunu belirten Veysel Çiftçi, Timsah Adası’nı 42 yıldır ziyaret ettiğini ifade ederek, “Çok güzel bir yer, uzaktan daha güzel görünüyor ve gerçekten timsahı andırıyor. O yüzden adı Timsah Adası olarak kalmış. Ben her yıl oraya çıkarım, üzerinden balık tutarız, burası çok güzel bir yer. 42 senedir gidip geliyorum, iznimi de burada geçiriyorum. Buraya düğünden önce gelin ve damat çekimleri yapılıyor, gençler gelip kamp yapıyorlar. Görenler de timsaha benzetiyorlar.” dedi.