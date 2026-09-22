Karadeniz kıyısında doğa harikası! Herkes timsahı görmeye geliyor!
Ordu'da Karadeniz sahilinde yer alan Timsah adası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ordu'da Karadeniz sahilinde yer alan Timsah adası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Yalıköy ve Belicesu Mahallesi sınırlarında bulunan Timsah Adası, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yıllardır bölgede bulunan ancak yakın bir tarihe kadar fark edilemeyen, Perşembe ilçe merkezine ise yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Timsah Adası, şekli nedeniyle bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından bu isimle anılıyor.
“42 SENEDİR GİDİP GELİYORUM” Aslen Zonguldaklı olduğunu belirten Veysel Çiftçi, Timsah Adası’nı 42 yıldır ziyaret ettiğini ifade ederek, “Çok güzel bir yer, uzaktan daha güzel görünüyor ve gerçekten timsahı andırıyor. O yüzden adı Timsah Adası olarak kalmış. Ben her yıl oraya çıkarım, üzerinden balık tutarız, burası çok güzel bir yer. 42 senedir gidip geliyorum, iznimi de burada geçiriyorum. Buraya düğünden önce gelin ve damat çekimleri yapılıyor, gençler gelip kamp yapıyorlar. Görenler de timsaha benzetiyorlar.” dedi.
“EŞİM ÇOCUKLUK YILLARINDA DA TİMSAHA BENZETMİŞ” Kıbrıs’ta çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve eşinin memleketinde yaşamaya karar verdiğini belirten Cengiz Tüzün ise Timsah Adası’nı yaklaşık 30 yıl önce keşfettiğini kaydetti. Tüzün, “Doğru açıdan bakılınca timsaha benziyor ve çok güzel görünüyor. Ben kendim de timsaha benzetiyorum. Özellikle yazın buralar dolup taşıyor. Eşim de çocukluk yıllarında timsaha benzetmiş, sonradan da gelip gidenler timsaha benzetmiş. Hatta yurt dışında da tanıtımı yapılmış.” diye konuştu.
“HERKES ZİYARET EDİYOR” Mahalle sakini Ali Kaptanoğlu da kayalığı biraz geç keşfettiklerini belirterek, “Aynen timsaha benziyor. Allah’ın takdiri ilahisi, bir tabiat olayı. Timsah Adamız burada tanındı, herkes gelip ziyaret ediyor.” ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23